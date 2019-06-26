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Sedat Kılınç: "Kayserispor’u AŞ boyutunda yönetmeye talibiz"

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Cumartesi günü yapılacak seçimli genel kurulunda adaylığını açıklayan iş adamı Sedat Kılınç, "Kayserispor’u AŞ boyutunda yönetmeye talibiz" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:28
Sedat Kılınç: "Kayserispor’u AŞ boyutunda yönetmeye talibiz"

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Cumartesi günü yapılacak seçimli genel kurulunda adaylığını açıklayan iş adamı Sedat Kılınç, "Kayserispor’u AŞ boyutunda yönetmeye talibiz" dedi.


Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, İstikbal Mobilya Kayserispor’un Cumartesi günü yapacağı genel kurulu öncesinde adaylığını açıkladı. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılınç, Uzun zamandır gündemde olan ekonomik sıkıntılar beni, ekibimi ve tüm Kayserispor sevdalılarını derinden üzmüştür. Bu gündemin devamı olarak ortaya çıkan Kayserispor’un kimsesiz kalacağı ve Kayseri’den sahiplenecek kimsenin çıkmayacağı haberleri de asılsızdır. Kayserispor sevdalılarını derinden üzen bir durum vardır ki o da bu konunun altında başka mesajların verilmek istenmesidir. Kayseripor’u farklı amaçlarına dahil etmeye çalışanlar bu söylentilerini bir meydan okuma gibi göstermektedirler. O zaman biz de Kayserispor’un sahipsiz olmadığını bu süreçte ateşten gömleği ekip arkadaşlarımızla seçim sonucu ne olursa olsun giyeceğimizi açıklıyoruz. Son günlerde ortaya çıkan bir miktar para söylemleri ve kulübün mevcut borcunun giderilmesi amacıyla yönetim ekibi olarak hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Kendi dinamiğimizle oluşturacağımız maddi destek, dile getirilen borçlara hem ilaç olacak hem de sözü veren kimselerin sözünde durmalarına yardımcı olacaktır. Kayserispor’a sahip çıkmak ve büyük sorumluluk isteyen görevi hakkıyla yapmak şehrimize ve şehrimizin takımına gönül vermiş herkesin gururla sırtlanacağı bir onurdur. Yıllardır özlemini duyduğumuz taraftar profili, futbol aklı yüksek, şeffaf bir yönetim anlayışıyla dinamizmi, vizyonu, projeleriyle markalaşan ve markalaşırken de büyüyen Türkiye’ye rol model olacak yönetim anlayışıyla yepyeni bir Kayserispor için kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.


Kayserispor’u tutku olarak göreceğiz


"Biz Kayserispor’a yeni bir futbol aklı yönetimi getireceğiz" diyen Sedat Kılınç, "Ekibimizle daha donanımlı işi iş olarak değil bir tutku gibi göreceğiz. Yurt içi ve yurt dışı scout ekibi kurmak için girişimlerimize ve görüşmelerimize şimdiden başladık. Kurulacak ekibimizle bundan sonraki transferlerimizde daha nitelikli oyuncularla takımımıza güç katacağız. Ama en önemlisi biz gücümüze gücü, kıymetinin henüz tam anlaşılmadığı altyapı gençlerimize verecek ve hem şehrimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için futbol aklı gelişmiş yetenekli ve ahlaklı sporcular yetiştireceğiz. Bir başka önceliğimiz şehrin kalbi olan stadyumumuzu taraftarımızın dileği doğrultusunda modernize edip futbolcu, taraftar ve şehrin bütünleşmesi ile Kayserispor’un kenetlenmesini sağlayacağız. Bu görev bize uygun görüldüğü takdirde Kayserispor’u farklı amaçlara alet etmeksizin tek hedefimizin camiamızı daha ileriye taşımaktan hiçbir şüpheniz olmasın. Kayserispor yönetimi teknik ekibi ve futbolcu kadromuzla yeni sezonda liyakat esasıyla yöneteceğimiz bir anlaşıy başlayacaktır. Yeni başkan kim olursa olsun Kayserisporumuza hayırlar getirmesini ve daha ileri taşımasını gönülden temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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