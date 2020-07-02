Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Hizaya girecekler inşallah
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesine destek veren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Berat-Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek, sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istediklerini söyledi. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken Seda Sayan konu hakkında paylaşım yaptı.
"Bir sürü pislik hizaya girecek inşallah"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyanın kontrol edilmesine yönelik açıklamasını destekleyen Seda Sayan, "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor." ifadelerini kullandı.