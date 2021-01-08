SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek yardımından kimler faydalanabilir? Sosyal Destek Yardımları ne kadar? Sosyal Destek Yardım başvurusunda gerekli belgeler neler? Sosyal Destek Yardım sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır? gibi soruların yanıtı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi yönde sıkıntılar yaşayan vatandaşlara Sosyal Ekonomik Destek yardımı sağlanmaktadır. Bu destekler bağlamında bazı detaylar araştırılıyor. Peki, SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi yönde sıkıntılar yaşayan vatandaşlara Sosyal Ekonomik Destek yardımı sağlanmaktadır. Söz konusu yardımlar maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına çeşitli alanlarda verilmektedir.
Sosyal Ekonomik Destek yardımından kimler faydalanabilir?
Sosyal Ekonomik Destek yardımından yararlanabilecek olan kişiler doğal afetler sebebiyle çocuklarına bakmakta zorlanan ailelerdir. Bu yardım maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve maddi zorluklar nedeni ile bakım evinde kalan çocuklar için verilmektedir.
Sosyal Destek Yardımları ne kadar?
Sosyal Ekonomik Destek yani SED yardımları sürekli ve geçici olarak iki biçimde verilir. SED yardımlarının miktarları ise şu şekilde;
Üniversitede olan çocuklar için 1248 TL
Ortaöğretim mezunu çocuklara 733 TL
Ortaöğretimde olan çocuklara 1173 TL
İlköğretimde olan çocuklara 1100 TL
Anaokulunda olan çocuklara 733 TL olarak belirlenmiştir.
Sosyal Destek Yardım başvurusunda gerekli belgeler neler?
Sosyal Destek Yardım başvurusunda gerekli belgeler şu şekilde; SED başvuru formu, T.C kimlik numarası, dilekçe, öğrenci belgesi, sağlık raporu
Sosyal Destek Yardım sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır?
Sosyal Destek Yardımı başvuruları, internet sitesi üzerinden E-devletten ya da Alo 144 numaralı telefonu arayarak gerçekleştirilmektedir.