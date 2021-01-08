  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Yaşam

SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sosyal Ekonomik Destek yardımından kimler faydalanabilir? Sosyal Destek Yardımları ne kadar? Sosyal Destek Yardım başvurusunda gerekli belgeler neler? Sosyal Destek Yardım sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır? gibi soruların yanıtı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi yönde sıkıntılar yaşayan vatandaşlara Sosyal Ekonomik Destek yardımı sağlanmaktadır. Bu destekler bağlamında bazı detaylar araştırılıyor. Peki, SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 21:59:00 -
SED yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi yönde sıkıntılar yaşayan vatandaşlara Sosyal Ekonomik Destek yardımı sağlanmaktadır. Söz konusu yardımlar maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına çeşitli alanlarda verilmektedir.

Sosyal Ekonomik Destek yardımından kimler faydalanabilir?

Sosyal Ekonomik Destek yardımından yararlanabilecek olan kişiler doğal afetler sebebiyle çocuklarına bakmakta zorlanan ailelerdir. Bu yardım maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve maddi zorluklar nedeni ile bakım evinde kalan çocuklar için verilmektedir.

Sosyal Destek Yardımları ne kadar?

Sosyal Ekonomik Destek yani SED yardımları sürekli ve geçici olarak iki biçimde verilir. SED yardımlarının miktarları ise şu şekilde;

Üniversitede olan çocuklar için 1248 TL

Ortaöğretim mezunu çocuklara 733 TL

Ortaöğretimde olan çocuklara 1173 TL

İlköğretimde olan çocuklara 1100 TL

Anaokulunda olan çocuklara 733 TL olarak belirlenmiştir.

Sosyal Destek Yardım başvurusunda gerekli belgeler neler?

Sosyal Destek Yardım başvurusunda gerekli belgeler şu şekilde; SED başvuru formu, T.C kimlik numarası, dilekçe, öğrenci belgesi, sağlık raporu

Sosyal Destek Yardım sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılır?

Sosyal Destek Yardımı başvuruları, internet sitesi üzerinden E-devletten ya da Alo 144 numaralı telefonu arayarak gerçekleştirilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a akılalmaz teklif

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da bazı milletvekilleri Azerbaycan'a ilginç bir teklifte bulundu.
SİHA satmadıklarına bin pişmanlar!
Teknoloji

SİHA satmadıklarına bin pişmanlar! "Türkiye bu durumdan yararlandı"

İsrail'in SİHA satmama kararını eleştiren İsrail basını, Türkiye'nin Azerbaycan'da bu durumdan yararlandığını yazdı.
Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”
Gündem

Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay