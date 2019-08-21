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Securitas Vakfı, bu yıl 250 öğrenciye burs verecek

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bu yıl 250 öğrenciye eğitim bursu verecek

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
Securitas Vakfı, bu yıl 250 öğrenciye burs verecek

İSTANBUL(AA) - Securitas çalışanlarının gönüllü olarak üye olduğu vakıf, Mayıs 2017’den bugüne 2 bin 500’ün üzerinde üyesi ile güçlenerek yoluna hız kesmeden devam ediyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, vakıf, 2019-2020 dönemi eğitim bursu başvurularını 2-20 Eylül 2019 tarihleri arasında alarak, yeni eğitim döneminde 250 çalışanının ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrenci çocuklarına karşılıksız olarak burs verecek.

Gün geçtikçe büyüyen Securitas Vakfı, kısa orta ve uzun vadeli hedeflerini tespit ederken, çalışanlarına ve ailelerine uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmak gibi konularda çalışmayı ve fayda sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre, güvenlik sektöründe bir ilk olan Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanlarının maksimum faydayı sağlayacağı, öncü ve güvenilir bir vakıf olma konusunda çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de devam ederek yardımlarını artıracak.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
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