Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı

Toplumun milli ve manevi değerlerinin hiçe sayılarak ahlaksızlığın alenen pompalandığı dizilerin sonu bir türlü gelmiyor.

Fabrikada üretir gibi dizi üreten dizi sektörü, Diriliş Ertuğtul, Kuruluş Osman, Payitaht Abdulhamid ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi milli ve manevi değerlerimizi anlatan dizilerin karşısına ahlaksızlığı, gayri meşru ilişkiyi, kini, öfkeyi, şiddeti aşılayan dizilerle çıkıyor.

Özellikle FOX TV ekranlarında yayınlanan ve toplumun değerlerine tamamen zıt, ahlaksız yaşam tarzını özendiren diziler kamuoyu tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

Seçtikleri konuya bakın!

Ahlaksızlığın pompalandığı diziler kervanına bir dizi daha eklendi. Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanacak olan ve Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrol olduğu söz konusu rezalet dizi de bir kocanın karısını aldatması konu alındı.

Dizinin yayınlanan fragmanında kocasının kendisi aldattığı kızın ailesiyle yemek yiyen kadın, evinde misafir olduğu aileye kızlarının kocasından hamile olduğunu söylüyor. Fragmandaki bu skandal sahne sosyal medya tepkileri de beraberinde getirdi.

Aileyi zedeliyor

Toplumun temel yapı taşı olan aile üzerinden bu denli çirkin senaryoların alenen ve açık açık üretilmesi ve ailenin televizyon ekranlarında dejenere edilmeye çalışılması RTÜK’e düşen görevi bir kez daha hatırlatıyor.

Sosyal medyada diziye tepki gösteren vatandaşlar RTÜK’ün aileyi hedef alan bu tarz dizilere neden ve nasıl izin verdiğini sordu.