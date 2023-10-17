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Kadın - Aile Seçtiğimiz balığın taze olduğunu nasıl anlarız?
Kadın - Aile

Seçtiğimiz balığın taze olduğunu nasıl anlarız?

Yeniakit Publisher
2023-10-17 20:45:00 -
Seçtiğimiz balığın taze olduğunu nasıl anlarız?

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte sofralarımı şenlendiren balığın taze olmasına oldukça önem veririz. Peki taze balık seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? İşte bazı püf noktaları..

Balık etinin taze tüketilmesi oldukça önemli olduğu için, seçerken de dikkatli olmamız gerekir. Balık, diğer etlerdeki gibi uzun süre dinlendirilmez. Bu nedenle balık alırken taze olanları seçmek ve bekletmeden tüketmek gerekir. Peki, balığın taze olduğunu nasıl anlarız? Balık nasıl saklanır? İşte, taze balık seçmenin püf noktaları:

Taze balığın gözleri parlak ve dışa doğru bombeli olur. Balık bayatlamaya başladığında gözleri buğulanır ve sonrasında içeri doğru çökmeye başlar.

Taze balığın derisi de balık seçiminde oldukça önemlidir. Taze balıklar parlak ve gergin bir deriye sahiptir. Balıklar bayatlamaya başladığında, deri yüzeyindeki patlaklık azalır. Özellikle balığın karın tarafında ufak buruşmalar meydana gelir. 

Taze balığı anlamanın bir diğer yolu ise parmakla derisine bastırmaktır. Eğer bastırdığınızda oluşan çukur hemen düzeliyorsa, balığın taze olduğu anlaşılır. Bayatlamış balıklarda çukur uzun süre kalır ve buruşukluk oluşur. Balığın parlaklığı tek başına yeterli sonuç vermez. Tezgahtaki balıklara sürekli su serpildiği için, parlak görünmeleri normaldir.

Taze balığı seçerken kafasından tutup kaldırdığınızda, kuyruğu aynı tepsideki gibi kalkar ve dimdik durur. Halbuki bayat balıkları bu şekilde kaldırırsanız, kuyruk kısımları aşağı doğru sarkıktır.
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Taze balığı seçerken solungaçlara da bakmak gerekir Solungaçlar canlı kırmızı rengindeyse bu balığın taze olduğunu gösterir. Balık bayatlamaya başladıkça solungaçları renk değiştirir.

Taze balık genellikle kokusuzdur. Balık bayatlamaya başladığında, asit kokusu yayar.

Pullu balıklarda dikkat edilmesi gereken nokta pullarıdır. Balık tazeyse pulları vücuda sıkıca yapışıktır. Balık seçerken elinizi kafasından kuyruğa doğru sürtün. Eğer elinize pul gelmiyorsa, balık taze demektir.

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