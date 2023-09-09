Seçmeni nasıl 'aptal' yerine koyduklarını itiraf etti! 'Seçilseydik İmamoğlu ve Yavaş'ı engelleyecektik'

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde muhalefetin büyük bir hüsrana uğratıldığı seçimlerin ardından 6'lı masa ortaklarının tartışması sürüyor.

CHP'yi diğer ortaklarıyla oyuna getirerek 15 milletvekili koparan DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, TV100 canlı yayınında 'Özgür İfade' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz"

İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

Anayasaya göre belediye başkanları, Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz. Hukukçulara sorduk, herkese danıştık bunları. Bunu uzun uzun tartıştık. Anayasaya aykırı bir şey, kabul edemezdik. Biz bunu DEVA Partisi olarak, seçim kazanılsaydı kabul etmeyecektik.

"CHP listelerinden seçime girmek bize zarar verdi"

Mustafa Yeneroğlu ayrıca partisinin CHP listelerinden seçime katılmasının, partilerine ciddi manada zarar verdiğini de söyledi.

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Parti teşkilatlarının da kendilerine yönelik eleştirileri olduğunu ve bu konuda da haklı olduklarını belirten Yeneroğlu’nun sözleri şu şekilde oldu:

Şu da bir gerçek özellikle DEVA Partisi yeni kurulmuş bir olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma ve iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak CHP ile birlikte işbirliği içinde, CHP listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı.