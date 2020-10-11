Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlayarak bir zafer elde ettiğini belirtti.

Yanında eşi Sibel Tatar da olan Başbakan Tatar, Lefkoşa'daki parti binasında açıklamalar yaptı.

'Cumhurbaşkanı Tatar', 'Alemin kralı geliyor' sloganları ile konuşmasına başlayan Ersin Tatar, "Bize oy vermiş veya vermemiş tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu hafta uyku yok"

"Halkımız bizleri Saray'a götürecektir" ifadesini kullanan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın zaferi kendisi kazanmış gibi konuşma yaptığını söyledi. Başbakan Tatar, "Zafer bizimdir, Akıncı'nın değil. Bu hafta uyku yoktur. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceğiz. Bütün dünyaya KKTC'nin demokrasisinin en iyi şekilde çalıştığını göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm halkı kucaklayacağım" ifadelerini kullandı.