Dünya Seçimleri 5. kez kazanan Afrikalı Adolf Hitler adını değiştirdi
Dünya

Seçimleri 5. kez kazanan Afrikalı Adolf Hitler adını değiştirdi

Seçimleri 5. kez kazanan Afrikalı Adolf Hitler adını değiştirdi

Eski Alman sömürgesi Namibya'da 5 kez üst üste seçimi kazanan Adolf Hitler Uunona, tartışmalara neden olan orta ismi ‘Hitleri’ bıraktığını açıkladı. Namibyalı siyasetçi, gelecekte adının Adolf Uunona olarak anılmasını istediğini söyledi.

Nazi Almanyası’nın kötü şöhretli lideriyle aynı adı taşıyan Namibyalı siyasetçi, kendi seçim bölgesinde çarşamba günü yapılan yerel seçimleri üst üste beşinci kez kazanarak koltuğunu korudu.

Adolf Hitler Uunona, Güney Batı Afrika Halk Örgütü’nün (SWAPO) bir üyesi olarak 2004’ten bu yana Oshana bölgesindeki Ompundja’yı temsil ediyor.

Resmi dilleri arasında Almanca bulunan eski sömürge ülkesi Namibya'da Adolf Hitler Uunona adlı siyasetçinin adı tartışılıyor.

2031'e kadar görevde kalacak olan 59 yaşındaki siyasetçi, tartışmalı adaşının ismini babasının kendisine verirken “muhtemelen ne anlama geldiğini bilmediğini” söyledi.

Uunona, "Çocukken bunu tamamen normal bir isim olarak gördüm. Aynı ada sahip olmamız Adolf Hitler'in karakterine benzediğim anlamına gelmiyor" dedi.

