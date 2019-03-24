0553 313 94 23

Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

Muş'taki Hiyan aşireti, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'den aday gösterilen Belediye Başkanı Feyat Asya'ya desteğini duyurdu.

24 Mart 2019 Pazar 21:32
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

Muş'taki Hiyan aşireti mensupları, düzenledikleri birlik yemeğinde ikinci kez AK Parti'den aday gösterilen Belediye Başkanı Feyat Asya'ya desteğini açıkladı.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Belediye Başkanı Asya, Hiyan aşireti ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

Programda konuşan Şimşek, aşiretlerin bölge coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Destekleriniz çok önemlidir"

Belediye Başkanı Asya ise ideolojiye dayalı bir belediyecilik yapmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğinde sadece hizmet belediyeciliği ile İstanbul'u çöpten, çamurdan ve çirkinlikten arındırarak medeniyetler merkezi haline getirmiştir. Bizler hep beraber şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz. Sizlerin burada bulunmanız çok önemli. Muş'a, ülkeye sahip çıkmanın bir işaretidir. Destekleriniz çok önemlidir. Sizlerin desteği ile bu seçimi kazanacağız. Hiyan aşiret mensuplarına gösterdikleri sahiplenmeden dolayı teşekkür ederim."

"Bu karar aşiretimizin ortak kararıdır"

Aşiret mensuplarından iş adamı Seyfetullah Olcay da 31 Mart yerel seçiminde aşiret olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldıklarını belirterek, "Muş'un anahtarını Sayın Cumhurbaşkanına göndermenin taahhüdünü vermek istiyoruz. Bu karar aşiretimizin ortak karardır. Bu davanın arkasında durduğumuzu beyan ettik." dedi.

Programa AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, eski Muş Milletvekilleri Necmettin Dede, Sabahattin Yıldız, aşiret üyeleri ile davetliler katıldı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:32
  1. Muş
  2. İstanbul
  3. Hiyan aşireti

YORUM YAZ

  • Mehmet Mehmet 22 dk önce
    Bunlar daha önce hep ye oy vermiş.Peki hani hdplilerle bir olmayacaktik
  • nostaljinostalji1 sa önce
    Kimlerin Kürt aşiretleri ile el ele kol kola oldukları meydanda. Sonar CHP Kürtlerden oy isteyince terörist ve hain oluyor değil mi.Ve Sahte Beka martavalı ortaya atılıyor. Sevsinlersizin bekanızı Kürt aşiretleri sevsin!::.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Denizli’de 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangın söndürüldü
  1. Denizli’de 91 yıllık tarihi okul..
  2. Netanyahu'dan flaş sözler: Gizlice..
  3. Mart ayında karla mücadele
  4. İznik’teki sazlık yangınına müdahale..
  5. Spor Bakanı Kasapoğlu: “31 Mart’ta..
  6. Adıyaman’da seçim çalışması sırasında..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
  8. Siirt’te hastaya ulaşmak için ekipler..
  9. Çöp toplama merkezine yangın
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bireysel..
  11. PKK'lı teröristler sınırda yakalandı!
  12. "Vatandaşların devlete olan güveninde..
  13. İtfaiye aracına kamyonet çarptı,..
  14. "Sırtını terör örgütüne dayayanlar..
  15. Erdoğan: “GBT’nin doğru çalıştığına..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin..
  17. Önder Aksakal: İmamoğlu adayımızı..
  18. Musul'da gayriresmi silahlı grupların..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
  20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  21. Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını..
  22. Cezayir'de diyalog konferansına..
  23. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden..
  24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Ayasofya”..
  26. ABD Kongresinden flaş Trump kararı!
  27. Erdoğan: "Davamıza baş koyan..
  28. Erdoğan: "Türkiye'nin beka mücadelesi..
  29. Erdoğan: "(Ayasofya'nın ücretsiz..
  30. Tarihi okulda yangın! Ekipler olay..
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında