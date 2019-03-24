Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

Muş'taki Hiyan aşireti mensupları, düzenledikleri birlik yemeğinde ikinci kez AK Parti'den aday gösterilen Belediye Başkanı Feyat Asya'ya desteğini açıkladı.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Belediye Başkanı Asya, Hiyan aşireti ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

Programda konuşan Şimşek, aşiretlerin bölge coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Destekleriniz çok önemlidir"

Belediye Başkanı Asya ise ideolojiye dayalı bir belediyecilik yapmayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğinde sadece hizmet belediyeciliği ile İstanbul'u çöpten, çamurdan ve çirkinlikten arındırarak medeniyetler merkezi haline getirmiştir. Bizler hep beraber şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz. Sizlerin burada bulunmanız çok önemli. Muş'a, ülkeye sahip çıkmanın bir işaretidir. Destekleriniz çok önemlidir. Sizlerin desteği ile bu seçimi kazanacağız. Hiyan aşiret mensuplarına gösterdikleri sahiplenmeden dolayı teşekkür ederim."

"Bu karar aşiretimizin ortak kararıdır"

Aşiret mensuplarından iş adamı Seyfetullah Olcay da 31 Mart yerel seçiminde aşiret olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldıklarını belirterek, "Muş'un anahtarını Sayın Cumhurbaşkanına göndermenin taahhüdünü vermek istiyoruz. Bu karar aşiretimizin ortak karardır. Bu davanın arkasında durduğumuzu beyan ettik." dedi.

Programa AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, eski Muş Milletvekilleri Necmettin Dede, Sabahattin Yıldız, aşiret üyeleri ile davetliler katıldı.