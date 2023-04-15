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Siyaset Seçimler yaklaşırken Doğu Perinçek Müslümanlığını ilan etti! 'Cenaze ve bayram namazlarına katılırım'
Siyaset

Seçimler yaklaşırken Doğu Perinçek Müslümanlığını ilan etti! 'Cenaze ve bayram namazlarına katılırım'

Yeniakit Publisher
2023-04-15 02:47:00 - 2023-04-15 02:48:36

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçimler yaklaşırken seçmene Müslüman olduğunu kanıtlamaya çalışırcasına, katıldığı canlı yayında kelime-i tevhid getirip "Oruç çok tuttum. Bayram namazlarına gençliğimde gittim. Cenaze namazlarına katılırım" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'ye yaptığı ittifak teklifi reddedilen Perinçek, canlı yayında Müslümanlığını kanıtlamaya çalıştı.

Seçimler yaklaşırken takiyye yaparak dindar seçmenin gözünü boyamaya çalışan Perinçek kelime-i tevhid getirip çok fazla oruç tuttuğunu, bayram ve cenaze namazlarına katıldığını belirtti.

Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve Müslümanım. Allahtan başka bir ilah yoktur, Hz. Muhammed onun kuludur ve Resulü'dür. Bu inançta hepimiz birleşiyoruz. Oruç çok tuttum. Bayram namazlarına gençliğimde gittim. Cenaze namazlarına katılırım. Günde 5 vakit namaz kılmadığımı dürüstçe söylüyorum. Ben iyi bir Müslüman olarak vatanına milletine hizmet eden bir insan olarak dinimizin bana yüklediği vecibeleri yerine getirdim. Cumalara gitmiyorum."
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