Seçimler bitti CHP yine aslına döndü

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Seçimler öncesi mütedeyyin kesimin oyunu alabilmek ve dindarlarla arayı açmamak için tabanına dini konularda konuşmaması talimatı vererek şirin gözükmeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutat olarak yayınlanan CHP Haftalık Raporunda, “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığının kaldırdığı ortaya çıktı. CHP’nin internet sitesinde yer alan ve 14- 28 Mayıs seçimlerinden önce ara verilerek bir süre yayınlanmayan ‘sus raporu’ milletvekilliği seçiminin ardından tekrar yayınlanmaya başladı. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan raporun 21-27 Ağustos haftasını kapsayan son sayısında, ‘Konuşulmaması gerekenler-dikkat edilmesi gereken konular’ başlığı kaldırıldığı görüldü.

Partilere robot muamelesi yaptı

CHP’de başlayan değişim sancısının ilk revizyonunda Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Başkanı olarak göreve getirilen Eren Erdem’in yaptığı değişiklikte 27’nci Yasama dönemindeki sürümünde yer alan “Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır” ifadesi kaldırıldı. Söz konusu uyarı 14-20 Ağustos haftasını kapsayan raporda yer almıştı. Seçimler öncesi Erdoğan’ı devirebilmek için terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve türlü terör örgütleriyle birlikte ittifak yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı” talimatı vererek partililere programlı birer robot muamelesi yaptığı ortaya çıkmıştı.