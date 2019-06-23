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Seçimin kazananı İstanbullu olsun

İstanbul, geleceğini belirlemek için bugün sandık başında. 31 Mart’taki şaibelerin ortadan kalkması ve milli iradenin sandığa tam yansıması için yeniden yapılan seçimler, sadece bir şehrin değil, bir milletin, İslam ümmetinin geleceği için büyük önem taşıyor.

23 Haziran 2019 Pazar 09:03
Seçimin kazananı İstanbullu olsun

Türkiye’nin kalbi İstanbul, bugün tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirmek için sandık başına gidiyor. 31 Mart’taki usulsüzlüklerin ifşa olması sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimleri için 10 milyon 560 bin 963 seçmen, toplan 31 bin 124 sandıkta milli iradenin şaibesiz bir şekilde tecelli etmesi için oyunu kullanacak. Fatih’in emaneti niteliğindeki bu kutlu beldenin, şehrin manevi dokusuna yabancı bir zihniyetin eline geçmemesi için seçmenin çok stratejik bir oy kullanması gerekiyor.

1994 yılından bu yana şehrin çehresini değiştiren belediyecilik anlayışının sürmesi ve devam eden prestij projelerin nihayetlendirilmesi için seçmene büyük görev düşüyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan STK temsilcileri ve hukukçular, Fatih’in torunlarının işbaşına geçmesi gerektiğine işaret ediyor.

‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenlere geçit yok

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter, İstanbul seçimlerinin kritik önem taşıdığını belirterek, “Bugün sadece ülkemizi değil, hem Türk-İslam Alemini, hem de yedi göbekten yeminli iç ve dış Türk-İslam düşmanlarını çok yakından ilgilendiren, istiklâl ve istikbâl savaşımızın çok kritik atlama taşlarından birisini oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılacaktır” dedi.

Seçimin iki zihniyet arasında geçeceğini kaydeden İlter, “Bu seçim, Kostantinapolis özlemi içerisinde olanlarla, ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenlerle,  ‘Ebediyyen İslambol’ diyenlerin arasında yapılacaktır. Bütün İstanbullu hemşehrilerimden beklentim, mutlaka sandığa gidip oylarını istikbâl ve istiklâlleri doğrultusunda kullanmalarıdır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ruhuyla hareket edelim, kırgınlığın zamanı değil

Yeni İnsan Yeni Nizam Derneği (YENİN-DER) Genel Başkanı Sosyolog Burak Çileli, seçmenin 15 Temmuz ruhuyla hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, “15 Temmuz ruhu toplumsal hafızamızda devam etmeli ve siyasi tercihlerimizi buna göre belirlemelidir. Zira 15 Temmuz’da iradesine sahip çıkan millete, her fırsatta dolaylı yahut hileli yollardan hezimet yaşatılmak isteniyor” dedi.

Kırgınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çileli, “Böyle kritik bir zamanda ‘küskünleri’ oynama gibi bir lüksümüz olamaz. Büyük düşünüp büyük oynamalıyız. Elverişli zamanı ve şartları kollayan içimizdeki Sisileri sevindirmeyelim” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 09:03
  1. 31 Mart’taki usulsüzlükler
  2. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  3. İstanbul seçimleri
  4. Akit
  5. STK temsilcileri
  6. Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter
  7. Türk-İslam düşmanları
  8. Türk-İslam Alemi
  9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  10. Kostantinapolis
  11. Zulüm 1453’te başladı
  12. Yeni İnsan Yeni Nizam Derneği (YENİN-DER) Genel Başkanı Sosyolog Burak Çileli
  13. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • AlperAlper38 dk önce
    Yok anasının nikahı akit.

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