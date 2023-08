Seçime 7 ay kala hâlâ borçlanıyor! Ekrem'in İBB'si dipsiz kuyu

Göreve geldiği 4.5 yılda İBB’yi borç batağına saplayan, hizmetten çok tatillerle ve reklamlarla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sıfırdan başlayıp bitirdiği bir tek projesi bulunmadığı halde bir kez daha borçlanma yetkisi aldı. Beceriksizliğini ve iş bilmezliğini perdelemek için her fırsatta ‘engelleniyoruz’ yalanına sarılan İmamoğlu’nun, ulaşım projeleri için talep ettiği dış kredilere Hazine’den onay çıktı.

Engel de hizmet de yok

Seçimlerden önce, “İBB’nin bütçesi en az %50 artırılabilir” diyerek göz boyayan, göreve geldikten sonra reklamlarla, israflarla belediyenin borcunun bütçeye oranını yüzde 177 gibi rekor bir seviyeye çıkaran CHP’li Ekrem İmamoğlu, borçlanmaya doymadı. 28 milyarla devraldığı İBB’nin borcunu 2022 yılı sonu itibariyle 103 milyar liraya çıkarak belediyeyi borç batağına saplayan İmamoğlu, giderayak bir kez daha borçlanma yetkisi aldı. İBB Meclisi’ne yaptığı toplam 53 borçlanma yetkisi talebinden 52’si kabul edildiği halde sürekli “engelleniyoruz” yalanını savuran ve 4.5 yılda sıfırdan başlayıp bitirdiği bir tane bile prestij projesi olmayan İmamoğlu’nun, ulaşım projeleri için talep ettiği dış kredilere Hazine’den onay çıktı. Kararı sosyal medyadan duyuran İmamoğlu, “M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’na 300 metro aracı alımı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’na 100 metro aracı alımı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı’na 34 tramvay aracı” alımı için gerekli olan dış kredilerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından onaylandığını açıkladı.

Dünyaları verseniz yetmez

AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla dev metro inşaatları yapılırken, İBB’yi metro araçlarını bile dış krediyle alacak hale düşüren İmamoğlu’nun seçime 7 ay kala borçlanma talebinde bulunmasını Akit’e değerlendiren Gazeteci Cengiz Alçayır, şunları dile getirdi: “İBB başkanı her yerde ‘AK Parti bana borçlanma yetkisi vermiyor’ diye yalan söylüyor. Gerçekte ise AK Parti hem İBB Meclisi olarak hem de hükümet olarak istediği yetkiyi fazlasıyla verdi. Fakat Ekrem İmamoğlu’na dünyaları verseniz gene yetmez. Çünkü İmamoğlu’nun kafasındaki yönetim şekli ‘dipsiz kuyu’ modeli. Ne verirsen ver o kuyuya gider. 4.5 yıldır İstanbul’da elle tutulur, dişe dokunur, hiçbir hizmet yapmayan İmamoğlu o kadar paraları nereye gömdü ki bir kez daha borçlanma yetkisi istiyor. Devletin parası nerede? Milletin parası nerede? Ortada hizmet ve eser olmadığına göre bu paraların nerede olduğu mutlaka takip edilmeli ve ortaya çıkarılmalı. Devlet Ekrem İmamoğlu’nu takip edip paranın izine, parayı takip edip Ekrem İmamoğlu’nun parayı nereye harcadığına ulaşacaktır. Ayrıca her türlü borçlanma yetkisini alan İmamoğlu belediyeye ilk geldiği günden beri ‘engelleniyoruz’ dedi. Gidecek, hâlâ ‘engelleniyoruz’ diyor. Yapılacak en güzel şey 7 ay sonra yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu tamamen engellemek. İmamoğlu bir tane bile eser dikmeden, makyaj belediyeciliği ile İBB’yi borç batağına soktu. Yüklenicilere bile para ödeyemeyen belediye şu an hacizlerle boğuşuyor. Borçlar karşılığında belediyenin arsalarını peşkeş çekiyor. Yandaş işler bile alması gereken hakkını alamıyor. Buna rağmen belediyenin kasasını boşaltsan İmamoğlu, kendi reklamını yapsın diye trollere günlük kişi başı 25 bin lira ödüyor. Resmen devletin parasını şu an hamuduyla götürüyor.”

Belediye parası trollere akıyor

Öte yandan, 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali suya düşen ve genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu’nun duvarına toslayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, yeniden belediye başkanı olmak için kesenin ağzını açtı. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya trollerine ‘interaktif reklam’ ve ‘tanıtım’ adı altında günlük adeta birer servet ödediği ortaya çıktı. İmamoğlu’nun borçlanma talebini duyurduğu saatlerde gündeme bomba gibi düşen belgelerde, CHP’li İBB yönetimin YouTuber, Blogger, Vlogger ve Influencerlara, İBB kasasından günlük kişi başına 25 bin lira ödendiği belgelendi. Skandal ödeme, borçla alınan paranın nereye aktığını gözler önüne serdi.