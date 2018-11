Seçimden sonra kentsel dönüşüm hızlanacak

İmar Barışı’ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “İmar Barışı, devlet mevzuatıyla problemli olan yapıları bir defaya mahsus olmak üzere bu problemlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili nitelikli barışma belgesi. Son tarih 31 Ekim’di ama bunu uzattık. Şu anda 8.5 milyon civarında bir müracaat yapıldı. Her gün bu sayı 50 bin, 80 bin, 100 bin olarak artarak devam ediyor. Süreyi uzattığımız için bu dönemde müracaat yavaşladı. Toplumumuzda biliyorsunuz süre sonunda ivmeler arttığı için yıl sonuna doğru hızlanarak devam edecek. Tahminen 10 milyonun üzerinde yapı kayıt belgesi alma problemi olan bunu çözecek yapı olduğunu tahmin ediyoruz. Adı üzerinde bunlar tahminen yürütüldüğü için bunları kayıt altına alma adına yapılan proje bu. Hem kayıt altına almış olacağız. Hem kayıt altına aldığı için koruma belgesi de almış olacak. Bir bedel karşılığında. Dolayısıyla burada müracaat konusunda beklentilerimize ulaşacağımızı tahmin ediyorum” şeklinde bilgi verdi.

Seçimlerden sonra kentsel dönüşüm hızlanacak!

Kentsel dönüşüme değinen Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “Kentsel Dönüşüm inşaat sektörünün kendi alanı içerisinde olan ayrı bir kavram. Kentsel dönüşüm dediğimiz, insanların konut ihtiyacı ve güvensiz yapıların güvenli yapılara dönüşmesi kentsel dönüşümün içinde yer alıyor. Barınma ihtiyacı, konut ihtiyacı bu şekilde devam ederken ekonominin biraz daralma gösterdiği 2018 yılında kentsel dönüşümün yavaşlamasına söz konusu oldu. Bazı başlamış projeler yatırımcılar tarafından tamamlanamama riski ortaya çıktı. Bununla ilgili şu an bir durağanlık devam ediyor. Kentsel dönüşümün finansı da o projelerin içinden çıkacak ticari alanlar ve konutlar üzerinden ödenmesi planlandığı için genelde yatırımcılar bu şekilde bu işten sorumlu. Konutların satılma hızının düşmesi biraz da ticaretin daralmasıyla bir yavaşlama söz konusu oldu. Her seçim döneminde olduğu gibi insanlar seçimlerin sonucuna göre iş yaptığı için seçim endeksli oldu. Seçimden sonra her şeyin yerli yerine oturduğu ekonominin de olumlu yönde ilerlediğini görüyoruz. Seçimden sonra ekonominin de toparlanacağı buna bağlı olarak bütün sektörlerin yoluna gireceğini ümit ediyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm tekrar hızlanacak” diye konuştu.

“Yıl sonunda tamamını teslim etmeyi plânlıyoruz”

Doğu’da yaşanan terör olayları sonrasında yeni yapıların inşa edildiğini vurgulayan Mücahit Demirtaş şöyle devam etti: “Yaklaşık 30 bin hasarlı bağımsız bölüm yıkıldı. Yine 5 bin tanesi bedellerini alarak anlaşmalı olarak evlerini terk ettiler. Geri kalan 25 bin konut talebini biz karşıladık. 100 gün eylem planında belirttiğimiz gibi şu ana kadar yüzde 70’lik kısmı konutlarında oturuyor. Kalan kısımlarını çevre düzenlemeleriyle beraber yıl sonunda tamamını teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm o bölgelerin yaklaşık 800 km altyapıları zaten tamamlanmıştı. Sur’da yaklaşık bin 500 konut yapımını planlamıştık. Bunun 500 tanesini ihale ettik. Buranın gecikme sebebi ise Sur Koruma İmar Planı çerçevesinde bir kent olduğu için bütün projelerimiz kurumlardan onay alınarak gerçekleştiriliyor. Projeler hazırlanıyor, kurula giriyor projeler onaylandıktan sonra ihaleye çıkıyor. Dolayısıyla Sur’daki projeler devam edecek. Orası da tarihi mirasına uygun olarak yöresel mimari özellikleri taşıyan konutlar yapma hassasiyetinizden kaynaklanıyor.”