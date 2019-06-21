Seçimden sonra da mücadele

Yeni Akit Ankara

“Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün 10. günü, Memur-Sen’in desteğiyle devam etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın öncülüğündeki konfederasyona bağlı sendikalara üye yaklaşık bin kişi, Kahramankazan ilçesinde korteje katıldı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Yalçın, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Yalçın, “Çalışanların, işten çıkartma ve baskıların 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerinden sonra daha da artacağı yönünde kaygıları var. İstanbul seçimlerinin ardından, zulmü artırırız, diye eğer hayal edenler varsa bizim bu mücadelemiz işaret fişeğidir” şeklinde konuştu.

İşten çıkarılan işçiler işine geri dönene, sendikalarına yönelik tehditler ve baskılar bitene kadar mücadelelerinin süreceğini ifade eden Arslan, “Ankara yürüyüşümüz bu soylu mücadelemizin bir parçasıdır ve sonu olmayacaktır” dedi.

“Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün 10. günü Bolu-Ankara kara yolunun Eryaman girişinde sona erdi.