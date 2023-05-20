‘Seçimden sonra bunu yapmalıyız’ Ramazan Kurtoğlu'ndan evleri olanlar için bomba teklif

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri 28 Mayıs'ta yenileyecek.

Tarihi seçimlerle ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hızlı bir şekilde devreye sokulmalı"

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci seçimlerin hemen sonrasında devreye sokulması gereken "ekonominin acı ilacını" açıklayan Kurtoğlu, şu ifadeleri kullandı:

18 Mayıs günü/ dün bir kısım ekonomik ,finansal ,bankacılık tedbirleri alındı. Türkiye 29 Mayıstan itibaren hızlı bir şekilde “Ekonominin acı ilacını” devreye sokmalı. Bu tedbirler servet vergisi, ABD de olduğu gibi birden fazla evi olanlara katlanan vergi vs aksi duvara toslarız.

Siyaset "GÜVEN ALGISINI" tesis etme sanatıdır. İki liderin her biri “can özünden Besmele’yi” çekse de toplum, birinde "keramet" birinde "yanlışlık" arayıp bulabilir Ses tonlaması, zamanlama, vurgulama çok önemlidir. Toplumun içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, siyasi durum şiddetini etkiler.

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