Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyonun üzerinde fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiye ilk bahaneyi buldu. CHP'deki koltuğunu bırakmayacağının mesajını veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısındaki hezimetin bahanesini ise "son yılların en adaletsiz seçimi" diyerek buldu.
28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.10'unu alarak kazandı.
Seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.
Erdoğan'dan 2 milyonun üzerinde fark yiyen Kılıçdaroğlu yenilgiye ilk bahaneyi buldu.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısındaki hezimetin bahanesini ise "son yılların en adaletsiz seçimi" safsatasıyla açıkladı.
CHP'deki koltuğunu bırakmayacağının mesajını veren Kılıçdaroğlu, "Mücadele veremeye devam ettim, etmeye de devam edeceğim. Demokrasi mücadelesi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
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