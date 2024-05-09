  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail hem katliam yapıyor hem görüntülerini paylaşıyor! Siyonistler dünyaya böyle meydan okuyor

BBP Genel Başkanı Destici: Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor

Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!

CHP'li belediyedeki rüşvet operasyonunda sıcak gelişme! 350 yıla kadar hapis istemi...

Hamas'tan uluslararası topluma çağrı

RTÜK uyuyor Acun yapıyor! Yine kızlı erkekli… Ahlaksızlık adasında rezilliğe tüy diken format

Almanya Avrupa'yı by-pass etti! Şoke eden bir karara imza atıldı! 'F-35' tesisinden vazgeçtiler!

SSK, Bağ-Kur, emekliye zam müjdesi geldi! Maaş hesabı değişti, işte en düşük emekli maaşı için 2 rakam: Açıklama var!

Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!

Avrupa F-35'e alternatif 6. nesil savaş uçağı üretecek!
Dünya Seçim yaklaşınca Biden, İsrail tavrını değiştirdi! Tarihi bir itirafta bulundu
Dünya

Seçim yaklaşınca Biden, İsrail tavrını değiştirdi! Tarihi bir itirafta bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-09 03:12:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, ABD tarafından gönderilen bombaların Gazze'deki sivilleri öldürmek için kullanıldığını itiraf ederek, Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Refah'taki katliam saldırıları devam ediyor. ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması sonrası ABD ve İsrail arasında kriz patlak verirken ABD Başkanı Joe Biden ABD'li CNN kanalında yaptığı açıklamada tarihi bir itirafta bulundu.

Biden'dan tarihi Gazze itirafı

ABD'nin gönderdiği bombalarla Gazze'de binlerce sivilin öldürüldüğünü söyleyen Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını duyurdu.

Biden yaptığı açıklamada, "ABD'nin gönderdiği 900 kiloluk ve 220 kiloluk) O bombaların sonucunda Gazze’de siviller öldürüldü. Netanyahu'ya açıkça ifade ettim. Eğer Refah’a girerlerse, henüz girmediler, silahları ve top mermilerini vermeyeceğim." dedi.

İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!
İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşbirlikçi Joe Biden üniversite öğrencilerini hedef aldı!

Biden'dan protestolar için ilk açıklama
Biden'dan protestolar için ilk açıklama

Gündem

Biden'dan protestolar için ilk açıklama

ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...
ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...

Dünya

ABD Başkanı Biden, iki ülkeyi 'yabancı düşmanı' diyerek ilan etti...

Japonya, 'yabancı düşmanı' diyen Biden'a tepki gösterdi!
Japonya, 'yabancı düşmanı' diyen Biden'a tepki gösterdi!

Dünya

Japonya, 'yabancı düşmanı' diyen Biden'a tepki gösterdi!

New York Times Bunak Biden'ı es geçip Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını haberleştirdi
New York Times Bunak Biden'ı es geçip Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını haberleştirdi

Dünya

New York Times Bunak Biden'ı es geçip Kennedy Jr.'ın sağlık sorunlarını haberleştirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!
Teknoloji

Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki DSA-2024 Fuarı'nda Kraliyet Donanması, ADA sınıfı MİLGEM korvet maketini sergiledi. Kardeş ülke Malez..
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı
Gündem

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1. yarı finalinin açılış gösterisinde Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, İsrail'i protesto etmek..
CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan İmamoğlu’na ‘Şerefsiz yalancı’ Baldızını işe aldın mı? Almadın mı?
Gündem

CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan İmamoğlu’na ‘Şerefsiz yalancı’ Baldızını işe aldın mı? Almadın mı?

Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şehriman Gümüş'ü Beylikdüzü Belediyesi'nde işe aldığı ortaya çıkınca CHP yandaşı Jahreyn İmamoğlu’na verdi verişt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23