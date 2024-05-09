Seçim yaklaşınca Biden, İsrail tavrını değiştirdi! Tarihi bir itirafta bulundu

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Refah'taki katliam saldırıları devam ediyor. ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması sonrası ABD ve İsrail arasında kriz patlak verirken ABD Başkanı Joe Biden ABD'li CNN kanalında yaptığı açıklamada tarihi bir itirafta bulundu.

Biden'dan tarihi Gazze itirafı

ABD'nin gönderdiği bombalarla Gazze'de binlerce sivilin öldürüldüğünü söyleyen Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını duyurdu.

Biden yaptığı açıklamada, "ABD'nin gönderdiği 900 kiloluk ve 220 kiloluk) O bombaların sonucunda Gazze’de siviller öldürüldü. Netanyahu'ya açıkça ifade ettim. Eğer Refah’a girerlerse, henüz girmediler, silahları ve top mermilerini vermeyeceğim." dedi.