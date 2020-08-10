Seçim ülkeyi karıştırdı! Çatışmalar yaşanıyor
Belarus'ta bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çalındığını iddia eden muhalif grublar sokaklara döküldü. Başkent Minsk'te silah sesleri duyuluyor.
Belarus'ta resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı oylamasında mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 79,7 ile seçimi kazanmaştı. Şaibe olduğunu iddia eden muhalefet taraftarları Başkent Minsk'te meydanları doldurdu. Polis ve güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunurken, başkentin her yerinde silah sesleri duyuldu.