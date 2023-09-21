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Siyaset Seçim sürecinde destekliyorlardı: Batı medyası İmamoğlu rezilliğini böyle ti'ye aldı
Siyaset

Seçim sürecinde destekliyorlardı: Batı medyası İmamoğlu rezilliğini böyle ti'ye aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 14:56:00 - 2023-09-21 15:07:51
Seçim sürecinde destekliyorlardı: Batı medyası İmamoğlu rezilliğini böyle ti'ye aldı

Batı medyası, İstanbul ulaşımını rezil duruma düşüren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dalga geçmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkarmasıyla bilinen Batı medyasında bugünlerde farklı bir rüzgar esiyor.

Megakent, son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşuluyor.

Arızalanan ve alevlere teslim olan otobüslerden denize düşen ulaşım aracına kadar, İstanbul'un karşılaştığı tablo, Fransız basını tarafından gündeme getirildi.

İstanbullular, seyahat ettikleri toplu taşıma araçları arızalanınca, çareyi ya inip yürümekte ya da söz konusu araçları itmeye çalışmalarıyla neredeyse her gün haberlere konu oluyor.


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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel sayılar hazırlayan Fransız basını, İstanbul'un ulaşımında yaşanan sorunları karikatürize etti.

Vatandaşların, arızalanan bir otobüsü ittiği anlar, Fransa'da okurlara gösterildi.

Geçmişte İmamoğlu'na destek niteliğinde ifadelere imza atan Batılı medyanın, şimdi ise takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.

Ulaşım sorunu vaadi kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmediği kentte yüzlerce araç arızalandı.

Özel halk otobüslerinin dışında yaklaşık 2 bin İETT otobüsü ve metrobüs arızasının yaşandığı belirtiliyor.

Fransız Marianne dergisine röportaj veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildiği gündem bu yana eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia etmişti.

Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini savunan İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğu şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Fransız Marianne dergisine röportaj veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildiği gündem bu yana eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia etmişti.

Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini savunan İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğu şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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