Seçim sonrası yaprak dökümü: İYİ Parti'de bir istifa daha!

2018 yılında İYİ Parti'de siyasete başlayan ve 2021 yılında ilçe başkanlığına atanan Ali Pişkin, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Pişkin, "2 yıl önce ilçe başkanlığına atandım. Geçen yıl da yapılan kongre ile ikinci dönemime seçildim. Bu süreçte güzel dostluklar edindim, güzel insanlar tanıdım. Genel seçimlerde partimiz daha önce aldığımız oydan daha fazla oy alamamış bilakis oy düşmüştür. Dolayısıyla başarı olamadığımız anlaşılmaktadır, bizim burada milletin kararına saygı duyup şahsım adına istifa müessesine başvurmamın doğal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu göreve layıkıyla ve daha yukarılara taşıyacak arkadaşlarımızın geleceğine inancım tamdır. Bu aşamadan sonra bu görevi daha sağlıklı daha başarılı yapacağımı düşünmediğim için başım dik alnım açık bir şekilde istifa ediyorum" dedi.

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