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Gündem Seçim sonrası ilk anket yayınlandı: Kılıçdaroğlu'na yüzde 62 şoku
Gündem

Seçim sonrası ilk anket yayınlandı: Kılıçdaroğlu'na yüzde 62 şoku

Yeniakit Publisher
2023-06-08 07:47:00 -
Seçim sonrası ilk anket yayınlandı: Kılıçdaroğlu'na yüzde 62 şoku

Seçim sonrası yapılan ilk "Muhalif Seçmen" araştırmasında, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna CHP seçmeni bile yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" dedi. Tüm muhaliflerin ortalamasında ise "Evet" oranı yüzde 62,4 çıktı.

Hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki sonucu neredeyse nokta atışı bilen BETİMAR Araştırma, şimdi de Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.

 

TÜM MUHALİF SEÇMENLERİN ORTALAMASI YÜZDE 62

31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PARTİ PARTİ SEÇMENLERİN GÖRÜŞÜ

Söz konusu ankette, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna CHP seçmeni bile yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" dedi.

CHP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 51,3; "Hayır gitmemeli" oranı 48,7

İYİ Partili seçmen "Evet gitmeli" oranı 82,1; "Hayır gitmemeli" oranı 17,9

Yeşil Sol Parti/HDP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 55,2; "Hayır gitmemeli" oranı 44,8

Türkiye İşçi Partisi seçmeni "Evet gitmeli" oranı 88,4; "Hayır gitmemeli" oranı 11,6

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