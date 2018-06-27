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Seçim sonrası Demirtaş'tan sürpriz hamle!

Seçimin kaybedenlerinden Selahattin Demirtaş, tahliye için AİHM'ye başvuracak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:48
Seçim sonrası Demirtaş'tan sürpriz hamle!

24 Haziran seçimlerine tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden katılan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

AİHM BAŞVURU YAPACAKLAR

Karaman, seçim sürecinde tahliye taleplerinin reddedildiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvuruyu değerlendirmediğini hatırlatarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapacaklarını ifade etti.

GEREKÇE: SERBEST SEÇİM HAKKININ İHLALİ

Karaman, paylaşımında "Tutukluluk şartlarında seçime giren, tahliye talepleri reddedilen ve bu konudaki bireysel başvurusu da AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayan Sayın Demirtaş'ın 'serbest seçim hakkının' ihlal edildiği tespiti talebiyle AİHM'e başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:48
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YORUM YAZ

  • okurokur15 sa önce
    sen öldürmekten keyif alan pkk ve pyd ye sırtını dayamış onları destekleyen biri olarak seçimlere bile katılman bu ülkenin en büyük ayıbıdır.avrupada yaşasaydın böyle terör yapsaydın seni çoktan asmışlardı.burda özgürlük çok fazla sizin gibiler bu kadar özgür olmamalı.
  • AAAA15 sa önce
    EKMEĞİNİ YEDİĞİ KAPIYA KÖPEK BİLE İHANET ETMEZ
  • hüs coşhüs coş14 sa önce
    şu TÜRKİYE DÜŞMANI Mahkemeden ayrılmanın zamanı gelmedi. madem avrupa bu ülkeyi kapıda bekletiyor o kapıyı terk etmenin zamanı gelmedimi hala.
  • HaticeHatice14 sa önce
    Bu katilin disarda elini kolunu sallayarak dolasmasi haramdir ah bir idam tekrar gelsede su hainlerin birkac tanesi o ipte sallansada kurtulsak bak simdide afrinde bombali saldiri uyguladilarsaldiriyi yaptiran iran israil irak ve suriye bilhassa mossad ve cia tarafindan yaptirilmistir yine o yerlesim yerlerinin bosaltilmasi icindir allahim kahhar adinla onlari kahret
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