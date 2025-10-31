Seçim savaşı: 700 kişi öldü

Tanzanya’da çarşamba günü yapılan genel seçimlerin ardından başlayan protestolar, ülke genelinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında savaşa dönüştü.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ın ikinci dönem için aday olduğu, ancak iki büyük muhalefet partisinin adaylarının yarıştan men edilmesi halkın tepkisini artırdı.

Seçim kurumu tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, ülkenin ilk kadın lideri Hassan, 272 seçim bölgesinden 120’sinde oyların yüzde 97’sini alarak büyük farkla önde gidiyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün bölge araştırmacısı Roland Ebole, olaylarda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken Tanzanya polis sözcüsü David Misime ve hükümet sözcüsü Gerson Msigwa bu konudaki soruları yanıtlamadı.

Ülkenin en büyük muhalefet partisi Chadema ise ölü sayısının 700’ü aştığını yaralı sayısının ise binleri geçtiğini iddia etti. Partinin dış ilişkiler direktörü John Kitoka, “Binlerce destekçimiz tutuklandı” dedi.

Protestolar, başkent Darüsselam’dan başlayarak ülkenin diğer büyük şehirlerine de yayıldı.

Tanzanya Halk Savunma Gücü Komutanı Jacob Mukunda, televizyondan yaptığı açıklamada göstericileri “suç işlemekle” suçladı. “Kamu ve özel mülklere zarar verilmesi kabul edilemez. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.