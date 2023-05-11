Seçim öncesi harekete geçtiler! FETÖ'den 14 Mayıs operasyonu

Türkiye cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine gün sayarken, ülkemizde 15 Temmuz alçak darbe girişimine kalkışan FETÖ'cülerin bir takım operasyonları uygulamaya soktuğu belirlendi.

Seçime sayılı günler kala sosyal medyada FETÖ terör örgütünün karanlık operasyonları deşifre oldu. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da sosyal medyadan insanları provoke etmeye çalışan FETÖ, yine aynı taktikleri uygulamaya başladı. Son günlerde FETÖ hesaplarından başlatılan, kimliksiz sosyal medya hesapları aracılığıyla, seçimden 6 ay sonra darbe olacağı, erzak stoklamak gerektiği, kan döküleceği gibi yalan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

PROVOKASYONU BAŞLATAN HESAP FETÖ'CÜ İSME AİT ÇIKTI

Twitter'da provokatif paylaşımlar yapan Nilay Yılmaz (@LilayZeynep) kullanıcı adlı sahte hesabın, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iken 06.09. 2016 tarihinde 667 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan açık dava dosyası bulunan, Mayıs 2023 itibariyle Kayseri’de bulunan Zeynep Kül olduğu ortaya çıktı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'cü Kül'ün seçimin güvenilirliğine gölge düşürmek, milletin güvenle iradesini sandığa yansıtmasına engel olmak, toplumu korku ve paniğe sürüklemek amacıyla yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Seçim öncesinde erzak stoklayın. En az 2 ay yetecek kadar."

"Seçimden sonra 6 ay içinde gerçek bir darbe olacak. Nasıl mı? YSK seçimi kaybetmesine rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı ilan edecek. Erdoğan2ın silahlı militanları her köşeyi tutacak. Lakin muhalefet insanlar da boş durmayacak. Şartlar olgunlaşınca gerçek darbe olacak."