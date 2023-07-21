Seçim öncesi ‘baharı getireceğiz’ diyen muhalefet kendi içinde kara kışı yaşıyor! Kaos, ihanet, ihraç her illet Zillet’te

Seçim öncesi “bahar” vaat eden, 14-28 Mayıs yenilgisi sonrası istifa çağrılarının, değişim taleplerinin ve iç hesaplaşmaların patlak verdiği zillet partileri resmen karakışı yaşıyor. “Baba-oğul” ilişkisi içerisinde olduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için CHP yönetim kadrosuyla “darbe toplantısı” düzenleyen Ekrem İmamoğlu’nun “zoom” görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, kurduğu proje parti İP’i, CHP ve terör örgütlerinin siyasi uzantılarına payanda eden “Asena” lakaplı Meral Akşener’in partisi de ihraçlarla ve itiraflarla çalkalanıyor.

Kaset üretim merkezine dönüştü

Adeta ‘kaset üretim merkezi’ gibi çalışan CHP’de herkes gizli görüntüleri kimin sızdırdığını araştırırken, seçim yenilgisi ve oylarda yaşanan düşüş sebebiyle tepkilerin odağında yer alan Meral Akşener, parti içi muhalifleri susturmak için “ihraç” sopasını kullanıyor. İP lideri, kendisini istifaya davet eden İYİ Parti kurucular kurulu üyeleri Ethem Baykal ve İsmet Koçak ile Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Günay Kodaz, Musa Ertugan’ı ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk ederken, Akşener’in kararına tepki gösteren Musa Ertugan, “Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım” sözleriyle partide dönen ayak oyunlarına göndermede bulundu. İYİ Parti eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı her tür siyaset şüpheli kalacaktır. Parti Fetnokrat yapıdadır” diyerek, Akşener’i bombaladı. Zillet ittifakının büyük ortakları CHP ve İyi Parti’deki ayak oyunlarını Akit’de değerlendiren siyaset bilimciler ve gazeteciler, “şer ittifakı kirli siyasetinde boğuluyor” görüşünde birleşti.

Kirli siyasetlerinde boğuluyorlar

Konuyla ilgili konuşan gazeteci Şükrü Sak, şunları ifade etti: “Son günlerde muhalefet cephesinde yaşananlara bakınca, bir kere daha Türkiye’nin ne büyük bir badire atlatmış olduğunu görüyoruz. Seçim süreci boyunca, algılarla, kumpaslarla, yalanlarla, içi dışı boş vaatlerle seçmeni kandırmaya çalışan muhalefet seçim sonrası adeta toz duman oldu. Seçim sürecinde halka karşı kullandıkları yalan, hile, sahte algı gibi yöntemleri şimdi birbirlerine karşı kullanıyorlar. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerle darbe planladığı görüşmenin ‘sızdırılması’ muhalif cephede dönen ‘Bizans oyunlarını’ bir kere daha gözler önüne serdi. İyi Parti’de yaşanan ihraç ve ifşalar da ‘kirli siyasetin’ çirkini yüzünü bir kere daha ortaya çıkardı. Musa Ertugan’ın ifşaatları İyi Parti’nin de CHP’den bir farkı olmadığını gösteriyor. Bırakın milleti, bunların birbirlerine karşı da en ufak bir vefa duygusu ve dürüstlüğü yokmuş. Görünen o ki, sözde ‘baharı getirecek’ olanlar bu siyasiler şimdi kendi kirli siyasetlerinde boğuluyorlar.”

CHP ve İP’te kazanlar kaynıyor

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, şunları dile getirdi: “Millet İttifakı’nın ana eksenini, kaburgasını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti içerisinde büyük bir hesaplaşma var. CHP’de bir hesaplaşmanın olması normal. Çünkü bir kere seçim kaybedildi. Sonra kendisine hiçbir katkı sağlamayan dört tane partiye 38 milletvekili verilerek, kendisinin sandalye sayısı oldukça azaldı. Öncelikle bunun muhasebesinin yapılması ve hesabının verilmesi lazım. İşte bu süreçte CHP’de bir kez daha kaset skandalı patlak verdi. Önceki gün servis edilen görüntüler CHP içerisinde kazanın oldukça fokurdadığını, kaynadığını gösteriyor. İyi Parti’ye gelecek olursak, orada da kaynayan bir kazan var. Meral Akşener’in izlediği tutarsız politikalar parti içerisinde bazı soruların sorulmasına, özellikle İYİ Parti kurucularının bazı soruları sormasına sebep oldu. Seçime giderken her iki parti açısından oldukça vahim bir senaryo işliyor.”

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