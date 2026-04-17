Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, 7 Şubat’ta sosyal medya üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü giydiği geleneksel kıyafetler nedeniyle hedef alarak paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AK Parti'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerine yer vermişti.

Alçak paylaşıma tepkilerin kısa sürede büyümesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatarak Mehmet Emin Korkmaz hakkında gözaltı kararı verdi.

Memleketi Erzurum’da gözaltına alınan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede, Mehmet Emin Korkmaz hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın bugün yapılan ilk duruşmasına Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz ile avukatları katıldı. Korkmaz, sosyal medya hesabının çalındığını ve paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.

BENİM ANNEM DE KAPALI

Korkmaz, “Olay günü sanal medya hesabıma giriş yapmak istedim ancak giriş yapamadım. Uygulama kaynaklı bir problem olduğunu düşündüm. Bundan sonra da herhangi bir işlem yapmadım. Aynı gün akşam saatlerinde annem ile birlikte iken partimiz avukatımdan biri aradı ve olaydan bu şekilde haberdar oldum. Hesabımın çalındığında partimizin avukatından hukuki yardım istedim. Erzurum’da ikametime en yakın karakol olan Yenişehir Şehit Polis Murat Elik Polis Merkezi Amirliği’ne başvuru yapmak için gittim. Bu sırada başvuru yapamadım, paylaşım sebebiyle gözaltına alındım” dedi.

Korkmaz, “Benim de annem kapalıdır, her ne kadar olayı kabul etmesem de Belediye Başkanı Zeynep Hanım’dan özür dilemek istiyorum. Yaklaşık 70 gündür tutuklu bulunuyorum. Ailem Erzurum’dadır. Olayda herhangi bir kastım yoktur. Kadınların gerek giyim tarzı gerek sosyal durumları gözetildiğinde hedef alınması kendi açımdan bir utanç olarak görüyorum. Tahliye talep ediyorum” diye konuştu.

SALDIRI TÜRK KADININADIR

Duruşmada konuşan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün şikayetçi olduğunu ve sanığın ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Sanığın paylaşımları dolayısıyla toplum önünde küçük düşürüldüğünü belirten Akgün, “Beni paylaşım sebebiyle toplum önünde küçük düşürmüştür. Bahsi geçen paylaşım Türk Anadolu kadınına yöneliktir. Bu konuda cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

İfadelerin ardından 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, duruşma savcısının mütalaa için ek süre talebini kabul ederek, sanık Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.