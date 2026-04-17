Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul'da MHP sancağı altında yeni dönem! 3 teşkilat feshinden sonra flaş toplantı

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, yeni yönetim kadrosuyla birlikte gerçekleştirdiği ilk toplantıda İstanbul’a dair kararlılık mesajları verdi. Görevi devraldığı günden bu yana titiz bir istişare süreci yürüttüklerini belirten Yılmaz, 81 kişilik yönetim kuruluyla birlikte İstanbul’u sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partisinin il başkanlığında yeni il yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, kendisini bu göreve getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini söyledi.

MHP İstanbul İl Başkanlığının onurlu ve gururlu bir görev olduğunu, hem kendisine hem il yönetimine ağır bir sorumluluk yüklendiğini dile getiren Yılmaz, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu sorumluluğu taşıyacak güce, iradeye ve azme sahibim. Biz İstanbul'da 6 Nisan'dan bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli kademeleriyle, milletvekillerimizle, MYK üyelerimizle, partimizin kanaat önderleriyle istişare edip, her biri birbirinden kıymetli 81 il yönetim kurulu üyesini tespit etmiş ve bunun onayını da Genel Başkanımızdan almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimiyle buluşacaklarını, İstanbul'daki farklılıkları zenginlik olarak göreceklerini kaydeden Yılmaz, ortak hedeflerde, ötekisi olmayan bir İstanbul için mücadele edeceklerini vurguladı.

 

İstanbul'un bugün olduğu gibi sahipsiz ve kimsesiz olmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "İstanbul şehri kaderine terk edilmemeli. Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun başkenti olan, adına şiirler ve kitaplar yazılan evliyalar şehri İstanbul kaderine terk edilemez, kimsesiz ve yalnız bırakılamaz. Bu minvalde bizler MHP il teşkilatı olarak gece uyumadan, gündüz yorulmadan var gücümüzle Genel Başkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Yılmaz toplantıdan önce Topkapı Mezarlığı'nda eski MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı'nın kabrini ziyaret etti.

Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatih Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazına da katıldı.

