Samsun şahlanıyor! Karadeniz'in incisi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacak: Hızlı tren ve yeni havalimanı müjdesi geldi
Samsun şahlanıyor! Karadeniz'in incisi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacak: Hızlı tren ve yeni havalimanı müjdesi geldi

Samsun, turizmde devrim yapacak 2026-2030 Turizm Eylem Planı’nı büyük bir heyecanla kamuoyuna duyurdu. Şehrin kaderini değiştirecek yatırımların peş peşe açıklandığı programda, Samsun’un sadece bölgesel değil, uluslararası bir cazibe merkezi haline getirilmesi için kollar sıvandı.

Samsun 2026-2030 Turizm Eylem Planı Kamuoyu Tanıtım Programı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Samsun'un turizm master planı doğrultusunda Samsun Turizm Eylem Planı'nın sunulduğunu belirten Gözet​​​​​​​, "Samsun turizminin gelişimini, ürün çeşitliliği ve kalitesinin artırılmasını, Samsun'a yönelik turizm talebinin, özellikle ziyaretlerin artırılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın desteğiyle Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, turizm sektör kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, meslek birlikleri ve değerli Samsunluların bugüne kadar gösterdiği verimli işbirliğini daha da artıracağız. Samsun'un turizm sektöründe Türkiye'mizden aldığı payın artacağına, sektörün gelişimine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Orhan Tavlı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'un Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehri olduğunu söyledi.

 

Turizm Eylem Planı'nın paylaşıldığı toplantı öncesinde Resmi Gazete'de Samsun Hızlı Treni'nin birinci etabının başladığının müjdelendiğini aktaran Tavlı, "Hızlı tren tarımda, teknolojide, eğitimde, sağlıkta her türlü çalışmayı hızlandıracağı gibi Samsun'un turizmi de hızlanacak inşallah." ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un yalnızca turizmine değil, aynı zamanda sanayisine, tarımına ve lojistik imkanlarına da ciddi şekilde emek verdiklerini kaydetti.

Turizmle bağlantılı olarak 5 Mayıs'ta havalimanının ihalesi yapılacağını aktaran Muş, "Samsun Çarşamba Havalimanı yenilenecek ve inşallah 2027 yılında bir de taksi pisti yatırım programına alınmak suretiyle uluslararası havalimanı haline gelmiş olacak. İnsanların şehre gelmesi, destinasyon için önemli bir yatırım. Bunu hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Sanayi ve turizmin gelişmesinde ulaşım imkanlarının da önemli olduğuna değinen Muş, kentte yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da konuşma yaptığı program, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş'ın sunumunun ardından sona erdi.

