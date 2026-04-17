Teknoloji Mesajlarda geri sayım dönemi: WhatsApp'a "okunduktan sonra sil" özelliği geliyor
Mesajlarda geri sayım dönemi: WhatsApp’a “okunduktan sonra sil” özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcıların gönderilen mesajların karşı tarafta görüntülendikten sonra ne kadar süreyle kalacağını belirleyebileceği yeni bir otomatik silme özelliği üzerinde çalışıyor.

Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişi üzerindeki kontrolünü artıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın Android için yayınlanan son Beta sürümüne, mesajların yalnızca gönderildikten sonra değil karşı tarafça okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinebileceği yeni bir seçenek eklendi.

Google Play Store üzerinden dağıtılan "WhatsApp Beta Android 2.26.15.11" sürümünde ortaya çıkan kod satırları, şirketin kaybolan mesajlar arayüzünü yenilediğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini uzun süredir bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar şu anda bir sohbeti açarken mesajların 1 gün, 1 hafta veya 90 gün sonra silinmesini tercih edebiliyor. Ancak bir mesajın saatlerce ya da günlerce ekranda kalması bazı kullanıcılar için gizlilik açısından her zaman istenen bir durum değil.

 

"OKUNDUKTAN SONRA" ZAMANLAYICISI GELİYOR

Yeni geliştirilen özellik tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Mesajlar artık yalnızca belirli bir süre gönderimin ardından değil, alıcının mesajı okumasının ardından da otomatik olarak silinebilecek. 5 dakika, 1 saat ya da 12 saat seçenekleri arasından dilediğiniz zamanı tercih edebileceksiniz.

Böylelikle kullanıcılar, gönderdikleri mesajın alıcının cihazında ne kadar süre görünür kalacağını neredeyse dakikası dakikasına belirleyebilecek.

Kullanıcılar "okunduktan sonra sil" zamanlayıcısını tüm sohbetler için varsayılan olarak ayarlayabileceği gibi yalnızca belirli kişilerle yapılan görüşmelerde de etkinleştirebilecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp'ın yeni özelliği için net bir tarih henüz paylaşılmış değil. Ancak uygulamanın Beta sürümünü kullananlar, özellik genel kullanıma sunulmadan önce şimdiden test edebiliyor.

Apple'dan sert güvenlik hamlesi: iPhone'lara kilit ekranı uyarısı

Samsung'dan Apple hamlesi! Galaxy cihazlarda yeni dönem başlıyor

WhatsApp'ta numara gizli mesajlaşma: Kullanıcı adıyla sohbet testi başladı

Apple casusluk mu yapıyor! 5 ülkeden Apple'a ortak barikat: "İsrail yazılımı" deşifre olunca yasak kararı geldi!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına müdahale eden veli Necmettin Bekçi, saldırganın etkisiz hale getirildiği an..
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 sil..
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli'nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
