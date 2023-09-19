Seçim korkusunun sardığı İmamoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması!

2023 seçimlerinde sorumlu olduğu kenti terk edip bir hayal peşinde Türkiye'nin çeşitli illerinde boy gösteren İmamoğlu'nu seçim korkusu sardı.

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna da oturamayınca elindeki son koltuk olan İBB Başkanlığı'na sarılan İmamoğlu, görev süresinde İstanbulluya yaşattığı çilenin tedirginliğini yaşıyor.

İstanbul'da katıldığı bir programdan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, ittifaklar sorusuna şu ifadelerle karşılık verdi:

“Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdı, önemli bir ittifak süreciydi. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil”