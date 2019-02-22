Seçim geldi, CHP yine takiyyeye başladı

Ankara Yenimahalle mevcut Belediye Başkanı Fethi Yaşar hazırlattığı afişlerde ayetlere yer verdi.

Afişleri gören birçok ilçe sakini duruma tepki göstererek; "Ayetlerimizi tabii ki yazabilirler, her yere yazsınlar. Ama yıl boyunca İslami değerlere saldırıp seçim gelince ayetleri kullanmalarını gerçek bir din istismarı olarak görüyoruz" dediler.

Yenimahalle'de yıllarca esnaflık yapan ve cadde üstünde afişleri gören vatandaşlar Fethi Yaşar'ın iyi niyetli olabileceğini, ancak bunu seçim dönemi yapmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirttiler.

"Mezarlık girişindeki ayete 'sinir bozucu' demişlerdi"

Seçim dönemi ayetleri istismar eden CHP'nin mezarlık girişinde yazılı olan "Her canlı ölümü tadacaktır" ayetine karşı tavrı ise unutulmuyor.

İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde yazan "Her canlı ölümü tadacaktır" şeklindeki ayet meali, CHP'li Binnaz Toprak'ın "Çok sinir bozucu bir şey" demesiyle tartışma konusu olmuştu. Başkan Erdoğan "Profesör olmuş, ama bu Allah'ın ayeti midir, yoksa belediye başkanının bir sözü mü bunu bilmiyor" diyerek Toprak'a cevap vermişti ancak Toprak "Ayete değil yazıldığı yere karşıyım" diyerek sözlerini sürdürmüştü.