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Seçim geldi, CHP yine takiyyeye başladı

Ankara Yenimahalle mevcut Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırladığı afişlerde ayetlere yer verdi. CHP'nin ayetleri seçim çalışması olarak kullanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

22 Şubat 2019 Cuma 23:22
Seçim geldi, CHP yine takiyyeye başladı

Ankara Yenimahalle mevcut Belediye Başkanı Fethi Yaşar hazırlattığı afişlerde ayetlere yer verdi.

Afişleri gören birçok ilçe sakini duruma tepki göstererek; "Ayetlerimizi tabii ki yazabilirler, her yere yazsınlar. Ama yıl boyunca İslami değerlere saldırıp seçim gelince ayetleri kullanmalarını gerçek bir din istismarı olarak görüyoruz" dediler.

Yenimahalle'de yıllarca esnaflık yapan ve cadde üstünde afişleri gören vatandaşlar Fethi Yaşar'ın iyi niyetli olabileceğini, ancak bunu seçim dönemi yapmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirttiler.

"Mezarlık girişindeki ayete 'sinir bozucu' demişlerdi"

Seçim dönemi ayetleri istismar eden CHP'nin mezarlık girişinde yazılı olan "Her canlı ölümü tadacaktır" ayetine karşı tavrı ise unutulmuyor.

İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde yazan "Her canlı ölümü tadacaktır" şeklindeki ayet meali, CHP'li Binnaz Toprak'ın "Çok sinir bozucu bir şey" demesiyle tartışma konusu olmuştu. Başkan Erdoğan "Profesör olmuş, ama bu Allah'ın ayeti midir, yoksa belediye başkanının bir sözü mü bunu bilmiyor" diyerek Toprak'a cevap vermişti ancak Toprak "Ayete değil yazıldığı yere karşıyım" diyerek sözlerini sürdürmüştü.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:22
  1. İstanbul
  2. Ankara Yenimahalle mevcut Belediye Başkanı Fethi Yaşar

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  • kemalkemal37 dk önce
    ayete uyup emaneti ehline vereceğiz.yalnız cehape ye değil
  • ahmetahmet45 dk önce
    önce TÜRK BAYRAKLARININ GELİNCİK TARLASI GİBİ OLDUĞU toplantılarını görelim HDP-CHP-İP-SP nin...YAPAMIYORLAR!!!!!!
  • aliali46 dk önce
    fethi bey asmamış olsa da siz bu ayetten niye rahatsız oluyorsunuz? işin ehli fethi bey bunu bildiğinizden mi yoksa? adam normal zamanda da camilerin temizliğini bakımını yapan güzel bir insan, yenimahalle ak parti teşkilatına bile sorsanız öğrenirdiniz.
  • aliali49 dk önce
    Allah'tan korksanız fethi yaşar a iftira atamazdınız. Fethi Yaşarın böyle bir afişi yok bunu yine müfteriler yapmıştır bu bir, fethi yaşarın din düşmanlığından bahsetmek müfteriliktir, ahlaksızlıktır, öyle bir şey olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Yenimahallede kimse bu iğrenç iftiraları yemez. bu kadar alçak iftiraları nasıl içiniz alıyor anlamak mümkün değil, siz nasıl bir müslümana din düşmanı diyebilirsiniz din sizin menfaatlerinizin malzemesi değil!!!
  • hanedanhanedan1 sa önce
    CHP "Bizimkiler" dediklerimiz kadar "Takıyye" istesede yapamaz...Çünkü kamuoyu CHP nin ne olup-olmadığını biliyor.

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