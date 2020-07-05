Seçim anketinde bomba sonuç! İşte merak edilen oy oranları

Optimar Danışmanlık, Tanıtım, Araştırma ve Organizasyon Şirketi tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

"Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" başlığıyla yapılan ankette halkın nabzı yoklanırken, "kararsız/cevap yok ve hiçbiri" dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçla AK Parti, yüzde 42,3'lük oranla zirvede yer aldı.

Terörün siyasi ayağı üçüncü sırada

Yapılan ankette ana muhalefet partisi CHP, yüzde 23'lük oranla ikinci; terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP yüzde 10,5'le üçüncü; İYİ Parti de yüzde 9,1 oranla beşinci sırada yer aldı.

Cumhur İttifakı üyesi MHP de yüzde 10,3'lük oranla dördüncü sırada yer aldı.

DEVA ve Gelecek Partisi çakıldı

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi de yüzde 1,3 oranla sırasıyla altıncı ve yedinci sırada yer aldı.

Listede son sırada ise Mustafa Destici liderliğindeki Büyük Birlik Partisi (BBP) yüzde 0,8 ile sekizinci sırada yer aldı.