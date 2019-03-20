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Seçer: "Mersin’i uçuracağız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, hiçkimsenin etkin kökeninden ve mezhebinden dolayı ayrımcılığa uğramayacağını belirterek,"Biz Anadoluyuz.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:29
Seçer: "Mersin’i uçuracağız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, hiçkimsenin etkin kökeninden ve mezhebinden dolayı ayrımcılığa uğramayacağını belirterek,"Biz Anadoluyuz. Biz bin yıllardır burada birlikte kardeşçe yaşadık. Ve sonsuza kadar buülkede kardeşçe yaşayacağız” dedi.


Seçer, partisinin Toroslar adayı ile birlikte Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen açık havatoplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. 1 Nisan sabahı Mersin’e güneş gibidoğacaklarını söyleyen Seçer, "Ama seçimi kazanınca davul çaldırmayacağız. Bismillahdeyip işe başlayacağız. İşimiz çok. Mahallenizde yol var mı? Kreş var mı? Kanalizasyonvar mı? Önce bunları düzelteceğiz. Adil bir hizmet yapacağız ama ben kadınlardan tarafolacağım, çocuklardan taraf olacağım. Kimse etnik kökeninden, mezhebinden dolayıayrımcılığa uğramayacak, bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.


Daha sonra partisinin genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl ile birlikte Tarsus’unKaleburcu Mahallesi’ne geçen Seçer, burada da vatandaşlarla seçim süreci üzerinesohbet etti. Seçer, “Şu an Mersin’de 3 aday iddialı durumda. Bu adaylardan en iyisiniseçmek seçmenin görevi. Mersinlilerin Ankara’dan gelen talimatlara uymayacağınıdüşünüyorum. Burada talimatla değil, Mersin’in geleceği için oy verilmesi lazım. Onun içinherkesin oyunu istiyorum” ifadelerini kullandı.


"Çok çalışkan bir belediye geliyor"


Seçer, ardından Tarsus’un Şehitishak Mahallesi’nde, Tarsus Belediye Başkan adayıtarafından düzenlenen mitinge katıldı. Alanı dolduran kalabalığa hitap eden Seçer, “Mersinbu dönem farklı bir sonuç çıkaracak. Tarsus’tan Anamur’a kadar CHP’li belediyelerindönemi başlıyor. Çok çalışkan bir belediyecilik geliyor. Mersin’i uçuracağız. Mersin birbaşka Mersin olacak. Mersin’in yüzü gülecek. Çocuklarımızın yüzü gülecek. Yoksullukkader olamaz. Eğer kaderse bu kaderi değiştireceğiz. Gençlerimizi işsizliğe, yoksulluğamahkum etmeyeceğiz. Tarsus bir başka Tarsus olacak. Tarsus hak ettiği yere gelecek. Veburadan iddia ediyorum. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde öyle bir sonuç çıkacak ki,herkesin gözü böyle açılacak" şeklinde konuştu.


Seçer, ’Doğa dostu belediye’ taahhütnamesini imzaladı


TEMA Vakfı, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Mersin Hayvan Dostları Derneği üyelerive hayvansever aktivistlerle bir araya gelen Seçer, TEMA Vakfı’nın ‘Doğa DostuBelediye Başkanı Taahhütnamesi’ni de imzalayarak, "Yapacağımız her iş, her projedoğaya minimum zarar verecek şekilde yapılacak. Ölçeceğiz, biçeceğiz, doğal yaşamave tarıma en az zarar veren proje ve yöntemleri bulacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:29
  1. doğa

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