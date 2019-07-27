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Seçer: "Mersin’i kültür-sanatta Avrupa’nın sayılı şehirlerinden biri yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kültür ve sanat etkinliklerini dört duvar arasına sıkışmış durumundan çıkarıp kent geneline yaydıklarını belirterek, "Çünkü bu yapılanlar kültürel bir hizmettir ve Mersin’in en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın da bu hizmetlerden yararlanması en doğal hakkıdır” dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
Seçer: "Mersin’i kültür-sanatta Avrupa’nın sayılı şehirlerinden biri yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kültür ve sanat etkinliklerini dört duvar arasına sıkışmış durumundan çıkarıp kent geneline yaydıklarını belirterek, "Çünkü bu yapılanlar kültürel bir hizmettir ve Mersin’in en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın da bu hizmetlerden yararlanması en doğal hakkıdır” dedi.


Bir kentin gelişmişlik düzeyinin, o kentteki kültür ve sanat etkinliklerinin yoğunluğu ile paralellik taşıdığını belirten Seçer, “Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında, kültür-sanat ve sportif etkinliklere de gereken önemi vermeye özen gösteriyoruz. Bu prensipten yola çıkarak, kentimizdeki kültür ve sanat etkinliklerine daha fazla ağırlık verme ve bu konuda hiçbir yatırımdan kaçmama kararı aldık. Çünkü kültüre ve sanata yapılan yatırımın insana, kente ve geleceğe yapılan biryatırım olduğunun farkındayız” diye konuştu.


Mersin’in, kozmopolit yapının kendisini en fazla hissettirdiği şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Seçer, buna rağmen kentte yaşanan kültür karmaşasının çok az ve ortak kültürel değerlerin çok daha fazla olduğunu ifade etti. Mersin’i kültür ve sanat alanında sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nınsayılı şehirlerinden birisi haline getirme arzusunda olduklarını kaydeden Başkan Seçer, “Bu düşünce kesinlikle bir ütopya olarak değerlendirilmemeli. Çünkü gerek kültürel mirasımız, gerek insanımızın kültüre ve sanata olan yaklaşımı, gerekse de biz yerel yöneticilerin bu konudaki samimi girişimleri, bu düşüncenin hayata geçmesine olanak sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


Kültür- sanat etkinlikleri kent geneline yayıldı


Göreve başladığı günden bu yana yaklaşık 4 aylık bir süre geçtiğini ve bu süre içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini kaydeden Seçer, şöyle devam etti: “Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza bağlı tiyatro, konservatuvar, kent orkestrası gibi birimlerimizi daha aktif hale getirdik. Şu anda bu saydığım birimlerde görev yapan sanatçılarımız, her gün kentin ayrı bir köşesinde, bir etkinlikte vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Kentin her sokağında müzisyenlerimiz mini konserler, sahillerde yaz konserleri veriyor. Yaylalarda ve köylerde tiyatro oyunları oynanıyor. Kısacası kültür ve sanat etkinliklerini, dört duvar arasına sıkışmış durumundan çıkardık ve kent geneline yaydık. Çünkü bu yapılanlar kültürel bir hizmettir ve Mersin’in en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın da bu hizmetlerden yararlanması en doğal hakkıdır.”


“Bütün faaliyetleri kendi öz kaynaklarımız ve personelimizle yapıyoruz”


Kültür ve sanat etkinlikleri arasında 15 değişik branşta spor kursları, genç kızlar için iğne oyası kursu, resim kursu ile değişik enstrüman kurslarının da devam ettiğini dile getiren Seçer, “Kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirmek için hiçbir masraf yapmıyoruz. Bütün bu faaliyetleri kendi öz kaynaklarımız ve personelimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Bu kentin insanına, yüksek miktarlarda paraharcamaya gerek olmadan, sadece kendi gücümüzle başarılı kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacağını göstermiş olmaktan memnunum. Bu etkinliklerle halkımızın içinde olmak ve belediyenin her imkanını bu kentin insanının hizmetine sunmak ilk önceliğimiz olmaya devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
  1. kültür
  2. sanat
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