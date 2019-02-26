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Seçer: "Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer,Burhanettin Kocamaz’ın aday olamamasını kendilerine karşı yapılmış bir hamleolarak nitelendirdi.

26 Şubat 2019 Salı 15:02
Seçer: "Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer,Burhanettin Kocamaz’ın aday olamamasını kendilerine karşı yapılmış bir hamleolarak nitelendirdi.


Seçer, yaptığı açıklamada, yerel seçim sürecinde Mersin’de 3 adayyarışıyorken, İl Seçim Kurulunun, Kocamaz’ın hiçbir partiden ya da bağımsızolarak aday olamayacağı yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "Görünen o kiMersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle bize karşı yapılan bir hamle.Son araştırmalara göre biz bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. Bazılarıbundan rahatsız oldu. Ama bunda da başarılı olamayacaklar. Bizimmilliyetçiliğimizi, ülke sevgimizi, vatan sevgimizi test etmek, sorgulamak nekimsenin hakkıdır, ne kimsenin haddidir. İnanıyorum ki Mersin halkı 31 Mart’ta busiyaset oyununa gereken cevabı verecektir. Burhanettin Kocamaz hakkındaki bukararı, bir siyasetçi olarak, bir insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamakisterim" dedi.


"Amatör spora destek olacağız"


Öte yandan seçim çalışmaları kapsamında, Mersin Amatör Spor KulüpleriFederasyonu (ASKF) üyesi spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir arayagelen Seçer, spora yakın bir insan olduğunu, belediye başkanı olması durumundaspora destek vereceğini söyledi.


Belediye bünyesinde bir amatör spor kurulu oluşturacaklarını, şehirdeki amatörsporu bu kurulun sevk ve idare edeceğini belirten Seçer, “Amatör sporcularınbüyük kısmı yoksul ailelerin çocukları. Bunların antrenmana gitmesi, gelmesi ailebütçesine bir yük getiriyor. Faal olan ve ulaşım desteğine ihtiyacı olan amatörsporculara belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkıgetirebiliriz. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bu çocuklara, onlara sahip çıkıldığınıhissettirmek lazım” diye konuştu.


Vahap Seçer konuşmasında, bu sezon amatör ligde mücadele eden Mersinİdmanyurdu’nun da kentin en köklü kulüplerinden biri ve markası olduğunu dilegetirerek, "Mersin İdmanyurdu’nu bulunduğu yerden daha iyi konuma getirmek içingereken desteği vereceğiz. Elbette destek vermek yetmez. Mersinİdmanyurdu’nun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir sistem dekuracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:02
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