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Seçer: "Erkek basketbol takımı için yeniden çalışma yapabiliriz"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:45
Seçer: "Erkek basketbol takımı için yeniden çalışma yapabiliriz"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Mersinli olan ve uzun yıllar milli takım forması giyen Onan, seçimi kazanan Başkan Seçer’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Onan, Mersinli olarak Seçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediği için kentte geldiğini belirterek, "Mersin’de çok uzun yıllardır devam eden basketbol kültürü var. O yüzden de burada hepimiz küçük yaşlarda basketbola başladık. Şu anda da ligde kadınlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Basketbol takımları var. Başkanımızla fikir alışverişleri yaptık hemde takımların yaşaması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Tabi şu an belki zamanı değil ama ileride bir erkek takımının yeniden olması hem şehir için hem federasyon için çok iyi olur. Çünkü Mersin’in potansiyeli çok yüksek. Ben basketbol oynarken, bu şehre gelen her yabancı oyunca Mersin’e hayran kalıyordu. O açıdan da ileri ki dönemlerde de erkek takımı olur" dedi.


Başkan Seçer ise Mersinli olan Ömer Onan ile her zaman övünç duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak önceden beri kadın basketbol takımının performansının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Seçer, "Önemli başarılar elde ettiler, bugünlere kadar geldiler. Biz yönetime yeni geldik ama bizim spora bakış açımızı değerlendirdiğiniz zaman elbette ki bu kulüplerimizin bugün ki noktadan çok daha iyi bir noktalara taşıma konusunda irademiz kesin. Bu konuda kararlıyız. Sadece kadın basketbolunda değil bir erkek basketbol takımının da oluşturulması konusunda önümüzdeki dönemlerde çalışmalar yapabiliriz. Sporu önemsiyoruz. Sporun Türk gençliğine sağladığı yararları, toplumsal barışa ve kenttin tanıtımına sağladığı yararı biliyoruz. Dolayısıyla bizim bütün spor dallarına belediye olarak önemli katkılar yapacağız. Bunları birbir yerine getireceğiz. Bu sezonda kadın basketbol takımını daha da iyi başarılar elde etmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Bu konuda Ömer kardeşimizle gerekli değerlendirmeleri yaptık. Onun deneyimlerini, düşüncelerini aldık. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde basketbol sporu Mersin’de çok daha iyi noktalara gelecektir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:45
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