Seçer: "Bu tarz entrikalarla seçim kazanılmaz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer,Mersin’deki siyasi gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki,karanlık eller Mersin siyasetine müdahale etmesin ve bize bir istikamet vermeyeçalışmasın. Ben isterdim ki, seçim adil olsun, hukukun içinde olsun. Böylekomplolar, tertipler, ayak oyunları olmasın" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında kentteki iş insanları ve MinibüsçülerOdası üyeleriyle bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu’nun Mersin BüyükşehirBelediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın aday olamayacağıyla ilgili kararınıdeğerlendiren Seçer, "Üç etkin adayın yarıştığı bir seçimdi. Diğer partiler deaday çıkardı ama çekişen, önde olan üç adayın öne çıktığı bir yarıştı. YSKKocamaz’ın itirazını reddetti. Demek ki, Cumhur İttifakının adayı ile CHP adayımücadele edecek. Tablo bu. Gönül isterdi ki, karanlık eller Mersin siyasetinemüdahale etmesin ve bize bir istikamet vermeye çalışmasın. Ben isterdim ki,seçim adil olsun, hukukun içinde olsun. Böyle komplolar, tertipler, ayak oyunlarıolmasın. İsterdim ki bunlar olmadan, kendi projelerimizi anlatarak yarışalım. Eğerbu tarz entrikalarla bir siyasetçi seçim kazandığını düşünüyorsa, öyledüşünmesin. Bu ülkeye en büyük zararı veriyor” diye konuştu.

"Şehir Hastanesi’ne ulaşım sorunu çözülecek, parkomat yeniden gelecek"

Mersin’de yapılacak çok işleri olduğunu, bunların başında trafiğin geldiğini ifadeeden Seçer, “Trafik önemli bir sorun. Eğer belediye yeni düzenlemeleryapmazsa, trafik sorunu daha da büyür. Sabahları şehir merkezine gelmek birsorun. Yaz aylarında Kızkalesi’ne gitmek 3 saati buluyor. İkinci çevreyolunudoğuda OSB’ye kadar, batıda Çeşmeli otoban çıkışına kadar uzatacağız.Üçüncü çevreyolunun Serbest Bölge ile bağlantısını sağlayacağız. ŞehirHastanesi’ne ulaşım konusunda televizyon ekranlarına kadar düştük.UKOME’nin işini doğru yapması lazım. Güzergahlar konusunda en iyisinibelirlemesi lazım. Öyle ’dediğim dedik çaldığım düdük’ demekle bu işler çözülmez.Bunları oturup konuşarak çözeceğiz. Belediye olarak arsa bulduğumuz her yere

zemin uygunsa zemin otoparklar, değilse katlı otoparklar yapacağız. Parkomatıyeniden getireceğiz. Vatandaş 5 dakikalık alışveriş için arabasını koyacak yerbulamıyor. Parkomatı yeniden getirip bu sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bu eşitsizliği gidermemiz lazım"

Tarsus ilçesinde işadamlarıyla da bira araya gelen Seçer, Mersin’de yatırımcıbelediyecilik tarzıyla bir yönetim anlayışı sergilemeyi hedeflediklerini belirterek,"Biz Türkiye’nin sayılı vergisini ödeyen zengin bir kentiz. Zengin bir kente nedendaha fazla yatırım istiyoruz? İnanılmaz bir çelişki var. Bu kadar zenginlik var amainanılmaz bir fakirlik de var. Burada bir yanlışlık var. Bunu düzene sokmamızlazım. İnsanlar bizden para pul istemiyor, ’cebime para koy’ demiyor. ’İş bul’diyor. Bir belediye başkanı vizyon koymalı. Yol temizlemekle, ağaç budamakla,sinek öldürmekle olmuyor. Bunları zaten yapacağız. Bunları yapacak ekibimiz zaten var” şeklinde konuştu.

Kente iş, aş, ekmek sağlayan yatırımcının tarafında olduğu kadar yoksul kesimlerin de tarafında olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Benim yoksullara pozitif ayrımcılık yapmam, onları korumam lazım. Ayrıca bu yoksulluğu ortadan kaldıracak yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapmam lazım. Mersin’de zengin çok zengin, fakir çok fakir. Mersin vergide 6. sırada ama gelir dağılımı adaletsizliğinde 3. sırada. Böyle bir şey olabilir mi? Bu eşitsizliği gidermemiz lazım. Nüfusumuz göç veriyor. Üniversite okumaya giden gelmiyor, Mersin’de okumaya gelen burada kalmıyor. Çünkü yapacağı işin burada karşılığı yok. Bunları değiştirmemiz lazım.”

Yatırımcının önünü açan, yatırımcıya destek olan bir belediye başkanı olacağını vurgulayan Seçer, "İnsanlar gelsin, Mersin’e yatırım yapsın. Biz de yerel bürokrasiyi önlerinden kaldıralım. Bir diğer önemli şikayet de insanlar ayrımcılık istemiyor. İnsanlar kendini bu şehre ait hissetmek istiyor. Dininden, mezhebinden, meşrebinden, kökeninden dolayı ötelenmek istemiyor. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Herkesi kucaklayacağız. 1 Nisan’da belediye başkanı olduğumda, belediyede ne yapacağımızı, hangi bölgede ne tür değişiklik yapacağımıza dair her hazırlığımız tamamlandı. Biz Mersin’i yönetmeye talibiz. Daha iyi işler yapacağız. Gelmiş geçmiş başkanlara teşekkür ediyoruz. Biz daha iyisini yapmak istiyoruz, yenibir vizyon ortaya koymaya geliyoruz" dedi.