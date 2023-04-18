Seç Market'in iş ortaklarının sayısı yüzde 40 arttı

Seç Market açıklamasına göre, rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe küçük esnafı destekleyen bayilik modeliyle faaliyet gösteren şirket, hızlı büyümesini sürdürdü.

Seç Market tabelasına sahip mağaza sayısı, 2022 sonunda önceki yıla göre yüzde 40 artarak 2 bin 409'a ulaştı.

Sunduğu kurumsal altyapı, tedarik sürekliliği, fiyat avantajları, güvenilir gıda ve zengin ürün çeşitliliğiyle Seç Market, yeni iş ortaklarıyla büyüyerek paydaşlarının rekabet gücünü artırıyor. Çoğunluğu aile işletmelerinden oluşan Seç Market, bugün itibarıyla iş ortakları ve çalışanlarla beraber yaklaşık 7 bin kişilik bir ekosisteme sahip bulunuyor.

Dijital altyapısını da güçlendiren şirket; iş ortaklarına sipariş akışının yönetilmesi, stok kontrolü, promosyonlar ve genel iletişimin yönetilmesi gibi konularda destek verilen Seç portalını da yenileyerek bayilerin bir kısmının kullanımına sundu.

Hem mobil hem de web arayüzü bulunan yeni portal uygulaması, bayilerin güncel teknolojileri kullanarak işletmelerini daha verimli yönetmelerine katkı sunuyor. Portal uygulaması sayesinde iş ortakları stok, fiyat ve sipariş yönetimini tek bir yerden hızla ve kolaylıkla yapabiliyor.

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'Yeni yatırımlarımızla Seç iş modelimiz büyüyüp güçlenmeye devam edecek'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik ile bir araya getiren Seç iş modelinin esnaftan müşteriye tüm paydaşlara sağladığı avantajlar sayesinde geçen yıl önemli büyüme kaydettiklerini bildirdi.

Geçen yıl tedarik, lojistik ve dijital altyapı gibi alanlarda yaptıkları yatırımlarla hızlı büyümelerini sürdürdüklerini kaydeden Sekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Seç portalımızı yenileyerek bayilerimizin bir kısmının kullanımına sunduk. Bu sene Seç mağazalarının tamamını yeni altyapısıyla Seç portalına entegre ederek iş süreçlerimizdeki verimliliği artıracağız. Geçen yıl müşterilerimiz, bayi adaylarımız ve basın mensuplarıyla da keyifli buluşmalar gerçekleştirdiğimiz dinamik ve verimli bir yıl oldu. 2022'de yayına giren 'Mahallenizin Marketi' temalı TV reklamımız kamuoyundan büyük ilgi gördü. Bu yıl da aramıza yeni katılan iş ortaklarımızla beraber her geçen gün büyüyüp güçlenmeye, müşterilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.'