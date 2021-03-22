Sebzeli kuskus pilavı nasıl yapılır? Salçalı kuskus tarifi
Kuskus nasıl yapılır? Ana yemeğin yanına 'Ne hazırlasam?' diye düşünüyorsanız; listenize salçalı kuskus tarifini ekleyebilirsiniz. Peki, salçalı sebzeli kuskus nasıl yapılıyor? Sebzeli kuskus tam ölçülü
Bu akşam damakları çatlatan bir yardımcı yemek hazırlayarak sevdiklerinizin yüzlerini güldürebilirsiniz.
Sebzeli kuskus tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kuskus
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet domates
- 1 çay bardağı bezelye
- 2 bu bardağı su
- Salça
- Karabiber
- Tuz
- Sıvı yağ
Sebzeli kuskus nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı doğrayın.
Ardından soğanı yağda kavurun.
Havuç ve bezelyeyi de ekleyip birkaç dakika kavurun.
Domates rendesi ve salçayı da ekleyin.
Domates suyunu çekince
Kuskus ve baharatları da ekleyin.
Son olarak iki su bardağı sıcak suyu ekleyip ocağın altını kısın.
Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.