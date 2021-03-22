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Kadın - Aile Sebzeli kuskus pilavı nasıl yapılır? Salçalı kuskus tarifi
Kadın - Aile

Sebzeli kuskus pilavı nasıl yapılır? Salçalı kuskus tarifi

Kuskus nasıl yapılır? Ana yemeğin yanına 'Ne hazırlasam?' diye düşünüyorsanız; listenize salçalı kuskus tarifini ekleyebilirsiniz. Peki, salçalı sebzeli kuskus nasıl yapılıyor? Sebzeli kuskus tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:53:00 -
Sebzeli kuskus pilavı nasıl yapılır? Salçalı kuskus tarifi

Bu akşam damakları çatlatan bir yardımcı yemek hazırlayarak sevdiklerinizin yüzlerini güldürebilirsiniz.

Sebzeli kuskus tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuskus
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet domates
  • 1 çay bardağı bezelye
  • 2 bu bardağı su
  • Salça
  • Karabiber
  • Tuz
  • Sıvı yağ

Sebzeli kuskus nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı doğrayın.

Ardından soğanı yağda kavurun.

Havuç ve bezelyeyi de ekleyip birkaç dakika kavurun.

Domates rendesi ve salçayı da ekleyin.

Domates suyunu çekince

Kuskus ve baharatları da ekleyin.

Son olarak iki su bardağı sıcak suyu ekleyip ocağın altını kısın.

Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

Patates yemeği nasıl yapılır? Patates yemeği tarifi
Patates yemeği nasıl yapılır? Patates yemeği tarifi

Kadın - Aile

Patates yemeği nasıl yapılır? Patates yemeği tarifi

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