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Sebzeli enginar çorbası nasıl yapılır? Sebzeli enginar çorbası tarifi malzemeleri

Sebzeli enginar çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından bir tanesidir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında bu çorbanın tarifini araştırıyor. Peki, sebzeli enginar çorbası nasıl yapılır? Sebzeli enginar çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sebzeli enginar çorbası tarifi...

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:03
Sebzeli enginar çorbası nasıl yapılır? Sebzeli enginar çorbası tarifi malzemeleri

Sebzeli enginar çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından bir tanesidir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında bu çorbanın tarifini araştırıyor. Peki, sebzeli enginar çorbası nasıl yapılır? Sebzeli enginar çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sebzeli enginar çorbası tarifi...

Malzemeler

2 adet temizlenmiş enginar

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er adet soğan ve domates

1'er adet havuç ve patates

1 su bardağı bezelye

Yeteri kadar su, tuz

Sebzeli enginar çorbası nasıl yapılır?

Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış enginar, havuç, patates, bezelye ve kabukları temizlenip küp doğranmış domates ilave edip birkaç dakika soteleyin. Üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, çorbanın taneli kısmından 1 su bardağını kenara ayırıp kalanını blenderden geçirin. Sonra taneli kısmı çorbanın üzerine ekleyin.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:03
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