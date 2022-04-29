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Ekonomi Sebzelerin Anadolu'daki fiyatları dikkat çekti!
Ekonomi

Sebzelerin Anadolu'daki fiyatları dikkat çekti!

Afyonkarahisar'da kurulan bir pazara giden gazeteci Fatih Selek, sebzelerin etiket fiyatlarını paylaştı. Fiyatların İstanbul'daki fiyatlarla hissedilir derecede fark etmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 12:17:00 -
Sebzelerin Anadolu'daki fiyatları dikkat çekti!

Son dönemde özellikle market zincirlerinde gıda fiyatları art arda gelen zamlarla iyice yükseldi.

Vatandaşlar durumdan şikayetçi.

Hükümet, fiyatları sebepsiz olarak artıranlara karşı sürekli denetimler yapsa da özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde hayat pahalılığı iyice hissedilir oldu.

İstanbul'da her şey iki katı fiyatına

Ancak Anadolu'nun farklı illerinde durum biraz daha farklı.

Gazeteci Fatih Selek, Afyonkarahisar'da kurulan bir pazara gitti ve sebzelerin etiket fiyatlarını Twitter hesabından paylaştı.

Pazarda; salatalık 6 lira, domates 9 lira, taze soğan 1 lira, patlıcan 6 lira, kıvırcık ise 5 lira.

İstanbul'da ise domates 15 lira, kıvırcık 10 lira.

Bu durum, ürünlerin fiyatlarının tarladan market zincirlerindeki raflara gelene kadar aradaki komisyoncular tarafından nasıl yükseltildiğini de gösteriyor.

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Yorumlar

vahap kaya

İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehrin sebze meyvesi Antalya,Alanya,Kumluca gibi 1500 km'e yakın uzaklıktan gelirmi. Antalyadan SIFIR liraya alınsa bile 20 tonluk bir TIR biberin sadece nekliye maliyeti KİLODA 4 lirayı buluyor.Yılların hatasıbir an önce düzeltilmeli.Günde ortalama 800 TIR sebze meyve geliyor İstanbul'a.Hiç olmazsa bunun yarısının Adapazarı,Yenişehir,Balıkesir,Karacabey gibi yakın yörelerden temini sağlanmalı yada demiryolları ile yepyenibir UCUZ ulaşım master planı hazırlanmalı.
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