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Sebo “fırıldak” gibi döndü!

Diyanet'in bedavaya dağıttığını iddia ettiği “Diyanet ve Gençlik” adlı hayali kitap üzerinden İslam’a ve Müslümanlara olan bütün kinini bir çırpıda boca eden Aydınlık'ın "Fırıldak Sebo'su" Sabahattin Önkibar, tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:22
Sebo “fırıldak” gibi döndü!

14 Şubat tarihli yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bedava dağıtıldığını iddia ettiği “Diyanet ve Gençlik” adlı hayali bir kitap üzerinden İslam’a ve Müslümanlara olan bütün kinini bir çırpıda boca eden “fırıldak” lakaplı Sabahattin Önkibar, tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı.

Diyanet’ten kendisine “Bizim öyle bir kitabımız yok” şeklinde uyarı geldiğini yazan Önkibar, “İnternet çıktığından beri böyle yanılgılar olabiliyor” diyerek aslını-astarını araştırmadan kaleme aldığı yazıyı aklama gayretine girişti.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:22
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Diyanet ve Gençlik
  3. Sabahattin Önkibar

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  • ahmetahmet1 sa önce
    bunun ne oldugunu Turkiye gazetesi 1 aydir belgeleriyle yaziyor

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