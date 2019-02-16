Sebo “fırıldak” gibi döndü!

14 Şubat tarihli yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bedava dağıtıldığını iddia ettiği “Diyanet ve Gençlik” adlı hayali bir kitap üzerinden İslam’a ve Müslümanlara olan bütün kinini bir çırpıda boca eden “fırıldak” lakaplı Sabahattin Önkibar, tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı.

Diyanet’ten kendisine “Bizim öyle bir kitabımız yok” şeklinde uyarı geldiğini yazan Önkibar, “İnternet çıktığından beri böyle yanılgılar olabiliyor” diyerek aslını-astarını araştırmadan kaleme aldığı yazıyı aklama gayretine girişti.