Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez nereli? Şebnem Dönmez hayatı-biyografisi!

Şebnem Dönmez kimdir? 17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile izleyicinin karşısına çıktı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.

Şebnem Dönmez hangi film ve dizilerde oynadı?

2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

Aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dâhil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynadı.