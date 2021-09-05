Şebinkarahisar Belediyesi işyerlerini kiraya verecek
Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait Belediye işyerleri kiralama, 17.09.2021 günü saat 09.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (açık arttırma) ile kiralama ve satış ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi No:47 adresinde bulunan Şebinkarahisar Belediyesi Belediye Başkanlık Makamı Meclis Toplantı Salonunda 17.09.2021 tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirilecek. Kiralama ve satışı gerçekleştirilecek mülklerin listesi şu şekilde duyuruldu:
Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı No:2 adresinde bulunan Kültür ve İş Merkezi 1. Kat 12/B numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00-TL’sı olup, geçici teminatı %10 olarak 1.200.00-TL’sıdır.
Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı Zemin kat (alt kat) 8 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 18.000,00-TL’sı olup geçici teminatı %10 olarak 1.800.00-TL’sıdır.
Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı Zemin kat (alt kat) 9 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 18.000,00-TL’sı olup geçici teminatı %10 olarak 1.800.00-TL’sıdır.
Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1. kat (üst kat) 27 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 7.000,00-TL’sı olup, geçici teminatı %10 olarak 700.00-TL’sıdır.
Belediyemize ait 2009 Model Mıtsubıshı L200 (4x4) Çift Kabin aracın satış bedeli 130.000,00-TL’sı olup, geçici teminatı %10 olarak 13.000,00-TL’sıdır.
Belediyemize ait 2006 Model Hidromek Bekoloder(Kanal Kazıyıcı) aracın satış bedeli 210.000,00-TL’sı olup, geçici teminatı %10 olarak 21.000,00-TL’sıdır.
Belediyemize ait 1 Adet Fiberglass 1 Nolu seyyar büfe satış bedeli 2.500,00-TL’sı olup, geçici teminatı %10 olarak 250,00-TL’sıdır.
Belediyemiz depolama alanlarında bulunan yaklaşık 5000 Kg Demir Hurdasının Kg satış bedeli 2.50-TL’sı olup(Yaklaşık bedeli 12.500.00-TL), geçici teminatı 1.250.00-TL’sıdır.
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