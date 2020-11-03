  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Aktüel

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:25:47 -
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı'nın yeni tip koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yılancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta ziyaretine gelen bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle kendisinin de tedbir amaçlı test yaptırdığını belirtti.

Sonucun pozitif çıktığını vurgulayan Yılancı, paylaşımında,"Çok şükür şu an itibariyle kovid bulgularını taşımıyorum. İnşallah sizlerin duaları ve Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığımıza kavuşup işimizin başında olacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın
Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan yeni tip koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da ya..
Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!
Gündem

Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay