Sebep sizi şaşırtacak! Kurutucudan çıkan çarşaflar neden top gibi sarılıyor?

Çarşaf yıkamak yeterince zahmetliyken, kurutucudan çıktığında dev bir düğüm şeklinde birbirine sarılmış kumaş yığınlarıyla karşılaşmak işi daha da zorlaştırıyor. Bu sık yaşanan sorun hem kuruma süresini uzatıyor hem de kurutucudaki hava akışını bozduğu için çarşafların eşit şekilde kurumasını engelliyor. Üstelik çarşafları çözmek ayrı bir uğraş, çoğu zaman da hala nemli oldukları için yeniden kurutma gerekebiliyor. Oysa uzmanların önerdiği birkaç basit yöntemle bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün.

Kurutucuya atmadan önce çarşafları mutlaka silkelemek önemli

Uzmanlar, çarşafların kurutucuda top haline gelmesinin en temel sebebinin, makineye büzülmüş şekilde atılmaları olduğunu söylüyor. Düz bir şekilde silkelenip açılmış çarşaflar, kurutucu içinde daha rahat hareket ederek birbirine dolanmıyor. Özellikle nevresim takımı büyükse, kurutma döngüsünün ortasında çarşafları çıkarıp yeniden silkerek yerleştirmek etkili bir yöntem.

Çarşafları kalabalık makinelerde yıkamayın

Çarşafları zaten büyük boyutlu oldukları için diğer büyük parçalarla aynı makineye atmak dolaşmayı daha da artırıyor. Bu durum, kurutucu içinde dev bir top oluşmasına neden oluyor. Çarşafları mümkünse farklı yüklerde, daha az parça ile yıkamak tıkanmayı azaltıyor.

Doğal kurutma daha iyi

Bahçesi veya geniş bir balkonu olanlar için en iyi çözüm çarşafları asarak kurutmak. Hem kumaşlar daha az kırışıyor hem de yüksek ısıya maruz kalmadıkları için daha uzun ömürlü oluyorlar. Yüksek ısının kumaş lifleri üzerinde yıpratıcı etkisi bulunduğundan, hat üzerinde kurutma çarşafların daha sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Kurutucuya temiz bir havlu ekleyin

Tennis topu veya kurutucu topu kullanmak için ekstra ürün almak istemeyenler için pratik bir yöntem: temiz bir havlu. Kurutucuya eklenen temiz havlu çarşafların aralarını açarak dolaşmayı azaltıyor, fazla nemi çekerek kuruma süresini kısaltıyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta ise havlu mutlaka temiz olmalı.

Çarşafları ayırarak yıkayın

Aynı nevresim takımını tek yıkamada atmak çoğu zaman dolaşmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Uzmanlar, bir seferde düz çarşafı başka bir yükte yıkamanın çok daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Bu sayede çarşafların kendi içinde dönerek düğüm olma ihtimali azalıyor.