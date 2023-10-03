Sebebini kimse anlayamadı! Park halindeki otomobil yandı
Karabük'te park halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Maddi hasar oluştu!
Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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