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Gündem Sebebini kimse anlayamadı! Park halindeki otomobil yandı
Gündem

Sebebini kimse anlayamadı! Park halindeki otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:45:00 - 2023-10-03 22:48:34

Karabük'te park halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Maddi hasar oluştu!

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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