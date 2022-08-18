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Gündem Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum
Gündem

Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum

Gazeteci Fatih Tezcan, hakkında açılan dava sebebi ile hapse gireceğini duyurdu. Tezcan, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 21:49:00 -
Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum

Gazeteci Fatih Tezcan, hakkında açılan dava sebebi ile cezaevine gireceğini bildirdi. Tezcan, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Tezcan, paylaşımında tutuklanmasının gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay Kurtuluş Örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre…"

İşte Tezcan'nın söz konusu o tweeti:

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Yorumlar

Ayşe

Ya ben ilk defa duydum böyle bir gazeteci olduğunu. Gerçekten gazetecimi
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