Sebebini açıkladı! Fatih Tezcan: Cezaevine giriyorum
Gazeteci Fatih Tezcan, hakkında açılan dava sebebi ile hapse gireceğini duyurdu. Tezcan, konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Gazeteci Fatih Tezcan, hakkında açılan dava sebebi ile cezaevine gireceğini bildirdi. Tezcan, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.
Tezcan, paylaşımında tutuklanmasının gerekçesini şu şekilde açıkladı:
"Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay Kurtuluş Örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre…"
İşte Tezcan'nın söz konusu o tweeti: